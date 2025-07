Rivais reagem a possível reforço do Flamengo: ‘Tenho inveja’

O Flamengo está próximo de fechar a contratação de Samuel Lino, do Atlético de Madrid, segundo a imprensa internacional. A informação é do jornalista italiano Matteo Moretto. O brasileiro de 25 anos passou pela base do Rubro-Negro, que pode pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 162,5 milhões) pelo jogador.

Segundo o jornalista italiano, o ponta-esquerda estava próximo de se transferir ao Napoli, da Itália, mas foi convencido pelo projeto do Flamengo após conversas com o técnico Filipe Luís. Esta seria a contratação mais cara da história do Mais Querido.

Assim que a negociação saiu na imprensa, os torcedores rivais começaram a enlouquecer nas redes sociais. Alguns desmereceram a contratação, mas a maioria ficou sem acreditar com o possível reforço do Flamengo. Veja abaixo.

Samuel Lino, perto do Flamengo, em ação pelo Atlético de Madrid (Foto:JAVIER SORIANO / AFP)

Veja a reação dos rivais com o provável reforço do Flamengo

Carreira do atleta

Samuel Lino, possível reforço do Flamengo, chegou ao Atlético de Madrid na temporada 2022/23 e logo foi emprestado ao Valência, também da Espanha. Nas duas temporadas seguintes, ele acumulou 93 partidas pelo clube colchonero, com 12 gols e 16 assistências. No entanto, o atacante passou a treinar em grupo separado após a disputa do Mundial de Clubes e já tinha saída provável.

O jogador teve passagem curta pela base do Flamengo em 2018, sendo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas retornou ao São Bernardo, clube pelo qual foi revelado. Samu foi vendido ao Gil Vicente, de Portugal, e ganhou destaque até ser vendido ao Atleti.