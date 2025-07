Jorge Iggor é sincero sobre briga de Neymar com torcedor: ‘Quer ensinar a torcer’

O Santos perdeu para o Internacional por 2 a 1, na última quarta-feira (23), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante Neymar se envolveu em uma discussão com um torcedor do Peixe. Ao analisar o caso, o narrador Jorge Iggor, da TNT Sports, criticou o camisa 10.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o locutor, Neymar errou ao responder o torcedor com xingamentos. Ele destacou que o rapaz estava no direito dele de reclamar do resultado do Santos. Jorger Iggor ainda relembrou outros episódios polêmicos do atacante com torcedores na atual temporada.

- A não ser que a honra da sua família seja ofendida, ou que seja atingindo a sua cor ou a sua sexualidade, o jogador jamais pode responder um torcedor. Xigamentos, acho que quase chega no limite, acho mau educado, não faço, mas faz parte. É um desabafo. Não dá para o jogador responder no mesmo tom. Você é o Neymar. O torcedor tem direito de reclamar. Mas aí ele é expulso da arquibancada - disse o jornalista, antes de relembrar outros episódios polêmicos.

continua após a publicidade

- Ele respondeu com xingamento o torcedor que xingou o Danilo de Mercenário. Aí vem o Neymar e dá o pito. Ele quer ensinar o torcedor do Santos a torcer. Que maluquice é essa? O mesmo que caiu na pilha do torcedor do Mirassol. Aí fica lá fazendo "pequenininho". Você tomou três a zero dos caras. Ele é eliminado pelo CRB, e faz sinalzinho pros caras. Você foi eliminado por um time da série B, não está na posição de tirar onda com ninguém, desculpa. Fecha a casinha. Que tristeza irmão - concluiu.

➡️ Dublador revela desafio proposto por Neymar a torcedor do Santos: ‘Não é machão?’

Santos x Internacional

Em campo, o Peixe perdeu mais um jogo em casa pelo Brasileirão. Desta vez, a equipe do técnico Cléber Xavier chegou a ter mais a iniciativa do confronto, mas pecou na precisão da finalização das jogadas e viu o adversário abrir 2 a 0. Os gols do Colorado foram marcados por Carbonero e Rafael Borré.

continua após a publicidade

Atrás do placar, o Peixe buscou o empate e chegou a flertar com ele nos minutos finais do confronto. Aos 46 minutos do segundo tempo, Álvaro Barreal diminuiu a desvantagem no placar. Dois minutos depois, Neymar flertou com o empate, ao acerta uma finalização potente em direção ao gol de Rochet.

O goleiro do Internacional quase falhou no lance. A bola chegou a passar pelas mãos do arqueiro, mas o efeito da bola, fez ela não passar da linha do gol. Neymar chegou a comemorar, mas a arbitragem não apontou para o centro do campo. O lance foi confirmado pelo Var.

Com a derrota, o Santos permaneceu na zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, a equipe alvinegra ocupa a 17ª colocação, com 14 pontos somados.