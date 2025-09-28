Zubeldía faz mudança no time titular para Fluminense x Botafogo

O Fluminense está escalado para enfrentar o Botafogo neste domingo (28), pelo Brasileirão. O primeiro time escolhido por Zubeldía tem a missão de encerrar a sequência de oito derrotas consecutivas contra o Alvinegro. Cano volta a ser titular.

A partida marca a estreia de Luis Zubeldía no comando da equipe, após dois treinos realizados no CT Carlos Castilho. O Fluminense chega com fôlego novo para o jogo. Após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana no meio da semana, Renato Gaúcho pediu demissão. O Tricolor rapidamente fechou com Zubeldía e marca uma nova era na temporada.

O time busca entrar em uma nova era também na sequência do "Clássico Vovô". O Flu não vence desde junho de 2022 e vem de oito derrotas seguidas.

Para isso, Zubeldía manda a campo: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Cano.

Escalações de Fluminense e Botafogo

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Cano

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, David Ricardo e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Savarino, Santi Rodríguez; Cuiabano e Chris Ramos