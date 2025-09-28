menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Zubeldía faz mudança no time titular para Fluminense x Botafogo

Argentino escala seu primeiro time titular

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
14:54
Atualizado há 0 minutos
Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraZubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está escalado para enfrentar o Botafogo neste domingo (28), pelo Brasileirão. O primeiro time escolhido por Zubeldía tem a missão de encerrar a sequência de oito derrotas consecutivas contra o Alvinegro. Cano volta a ser titular.

continua após a publicidade

➡️ Ausências em lista de relacionados do Fluminense chamam atenção

A partida marca a estreia de Luis Zubeldía no comando da equipe, após dois treinos realizados no CT Carlos Castilho. O Fluminense chega com fôlego novo para o jogo. Após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana no meio da semana, Renato Gaúcho pediu demissão. O Tricolor rapidamente fechou com Zubeldía e marca uma nova era na temporada.

O time busca entrar em uma nova era também na sequência do "Clássico Vovô". O Flu não vence desde junho de 2022 e vem de oito derrotas seguidas.

continua após a publicidade

Para isso, Zubeldía manda a campo: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Cano.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Escalações de Fluminense e Botafogo

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Cano

continua após a publicidade

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, David Ricardo e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Savarino, Santi Rodríguez; Cuiabano e Chris Ramos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias