Escalação: Botafogo tem estreia para o clássico com o Fluminense

Com Gabriel Silva na zaga e mudança no ataque, o técnico Davide Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o clássico com o Fluminense, neste domingo (28), no Maracanã. As duas equipes se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão a partir das 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Gabriel Silva irá compor a defesa ao lado de David Ricardo, já que a dupla titular, formada por Alexander Barboza e Kaio Pantaleão, está suspensa. Barboza levou o terceiro cartão amarelo, e Pantaleão foi expulso após o apito final na partida com o Grêmio, na quinta-feira.

Além da mudança na zaga, o time alvinegro conta com o retorno de Savarino e a entrada de Chris Ramos na vaga de Arthur Cabral no ataque. O meia venezuelano não jogou em Porto Alegre por causa de problemas musculares.

continua após a publicidade

Assim, a escalação do Botafogo para o jogo com o Fluminense tem Léo Linck; Vitinho, Gabriel Silva, David Ricardo e Marçal; Newton, Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Savarino e Cuiabano; Chris Ramos.

Quinto colocado no Brasileirão, com 40 pontos, o Botafogo precisa vencer o clássico para voltar ao G-4. A equipe tem dois pontos a menos que o Mirassol, que nesse sábado perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG em Minas. No momento, as o time carioca e o representante do interior paulista têm o mesmo número de jogos (24).

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para assistir

Zubeldía muda escalação do Fluminense em estreia diante do Botafogo

Apresentando oficialmente nesse sábado (27) como novo técnico do Flu, o argentino Luis Zubeldía também confirmou a escalação do tricolor carioca. E o time terá mudanças.

Com Igor Rabello suspenso, a equipe vai a campo com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Cano.

A arbitragem do jogo é de Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC).