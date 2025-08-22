Contratado da Globo ironiza Textor após eliminação do Botafogo

A atuação do Botafogo na eliminação para a LDU, nas oitavas de final da Libertadores, repercutiu nos principais programas esportivos, nesta sexta-feira (22). A equipe pouco ofereceu perigo ao adversário na derrota por 2 a 0, na altitude de Quito. O novo contratado do Grupo Globo, Jorge Iggor, usou as redes sociais para alfinetar o dono da SAF alvinegra, John Textor.

Logo após a partida, o jornalista usou as redes sociais para comentar sobre a eliminação do Botafogo na competição continental. Segundo Jorge Iggor, a atuação do Glorioso contra a LDU foi indigente. Em tom de ironia, ele completou a postagem desejando parabéns ao mandatário botafoguense e o alfinetou dizendo que a temporada só começa em setembro.

Em janeiro, o norte-americano disse que a temporada botafoguense só começava em abril, logo após perder o título da Supercopa do Brasil para o rival Flamengo. A declaração não repercutiu bem entre os veículos de imprensa e os torcedores na época. Confira o post de Jorge Iggor.

Com a eliminação, o Botafogo foca no Brasileirão e na Copa do Brasil, onde enfrenta o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, o Glorioso volta a campo no próximo domingo (24), contra o Juventude, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi.

Quanto o Botafogo arrecadou na Libertadores?

Com a eliminação precoce nas oitavas de final da Libertadores, para a LDU, na última quinta-feira (21), na altitude de Quito, o Botafogo se despediu com premiação de R$ 30,4 milhões por seu desempenho. A SAF coloca nos cofres um valor muito menor em relação ao de 2024, ano do título da competição continental.

Em 2024, o Botafogo embolsou R$ 201,5 milhões com premiações da Libertadores. A equipe caminhou desde as primeiras fases, na chamada "Pré-Libertadores", e venceu o Atlético-MG a decisão. A diferença é de R$ 171 milhões.