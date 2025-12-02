Galvão se rende a jogador do Palmeiras após vice na Libertadores: 'Espetáculo'

Mesmo depois da derrota do Palmeiras na final da Libertadores, o narrador e apresentador Galvão Bueno rasgou elogios a um jogador do Verdão. Com gol de cabeça do Danilo, o Flamengo venceu e se sagrou tetracampeão da América no último sábado (29).

Durante o programa "Galvão e Amigos", na Band, Galvão Bueno destacou o desempenho de Gustavo Gómez, do Palmeiras, na final da Libertadores.

- Fantástico o Gustavo Gómez. O Gómez é um espetáculo, um espetáculo - declarou o apresentador durante o programa.

Apesar da derrota do Palmeiras na Libertadores, o desempenho do zagueiro paraguaio foi muito elogiado na imprensa e pela própria torcida palmeirense. Símbolo de luta e dedicação em campo, o capitão segue com moral no Alviverde.

Gustavo Gómez recebendo a medalha de vice-campeão da Libertadores (Foto: Connie FRANCE / AFP)

Palmeiras se reapresenta após derrota na Libertadores e vira o foco para o Brasileirão

O Palmeiras retornou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira (1º), na Academia de Futebol, e virou a chave para o Brasileirão após a derrota por 1 a 0 na final da Libertadores para o Flamengo, em Lima.

Em São Paulo desde a manhã do último domingo, o elenco recebeu descanso após a viagem ao Peru e iniciou os preparativos para enfrentar o Atlético-MG, fora de casa. A equipe alviverde ainda realizará uma nova atividade no CT antes de embarcar para Belo Horizonte, onde enfrenta o Galo a partir das 19h30 (de Brasília).

A tendência é que parte dos titulares do Palmeiras na Libertadores com maior desgaste físico fique fora do primeiro compromisso pelo Brasileirão. Felipe Anderson, que atuou no segundo tempo e deixou o gramado do estádio Monumental U com lesão, deve desfalcar a equipe.

O clube ainda não informou se o meia-atacante apresenta alguma complicação médica, mas o jogador deixou o estádio da final continental com dificuldades para caminhar e passou por avaliação do departamento médico na chegada ao Brasil. O meia se lesionou na final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo.