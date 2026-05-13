Torcedores reagem à expulsão relâmpago de jogador do São Paulo: 'Inacreditável'
Jogador foi expulso com apenas 30 segundos em campo
Durante o primeiro tempo da partida entre Juventude e São Paulo pela Copa do Brasil, o jogador Ferreirinha, que havia entrado há menos de um minuto, foi expulso por conduta violenta. O atacante agrediu o defensor da equipe mandante e, após análise do VAR, recebeu o cartão vermelho.
O jogador havia substituído Luciano, que se queixou de dores e pediu para deixar o campo. O treinador do Tricolor, Roger Machado, escolheu Ferreirinha para o lugar do atacante, porém viu o cenário do jogo mudar rapidamente com a expulsão.
Veja o lance e alguns comentrários de torcedores:
Veja a escalação do São Paulo
O São Paulo vai a campo com Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X SÃO PAULO
JOGO DE VOLTA — 5ª FASE — COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
