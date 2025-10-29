menu hamburguer
Torcedores reagem à escalação do Flamengo contra o Racing: 'Fé'

Rubro-Negro enfrenta o Racing, nesta quarta-feira (29), pela Libertadores

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
20:48
Filipe Luís é o técnico do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraFilipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Flamengo e Racing se enfrentam, nesta quarta-feira (29), às 21h50 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, na Argentina, pela semifinal da Libetadores. Antes do apito inicial, torcedores do Rubro-Negro se mostraram confiantes para a partida após receberem a notícia da escalação da equipe de Filipe Luís.

Para a ocasião, o clube carioca entrará em campo com: Rossi; no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; na defesa, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; no meio, Carrascal, Gonzalo Plata e Luis Araújo; no ataque.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo aprovaram a escalação do técnico Filipe Luís. Para o confronto de logo mais, o Rubro-Negro entra em campo com a vantagem de um gol, conquista no jogo de ida, no Maracanã. Ou seja, o time carioca precisa apenas de um empate para carimbar o passaporte para a final da Libertadores.

