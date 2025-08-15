Torcedores reagem à declaração de titular do Flamengo: ‘Todo mês uma novela’

O meia Arrascaeta concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (15), no CT Ninho do Urubu, e foi questionado sobre a renovação de contrato com o Flamengo. O uruguaio desconversou sobre uma possível extensão de vínculo com o clube e preferiu não entrar em detalhes.

- Sobre isso, neste momento, eu não gostaria de falar nada. Só isso - afirmou o meia.

Com contrato até dezembro de 2026, as partes ainda debatem sobre uma extensão do vínculo do camisa 10 da Gávea. Diante dessa indefinição, os torcedores reagiram nas redes sociais, cobrando mais empenho na valorização de Arrascaeta. Confira.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Arrascaeta ficou de fora do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional, na última quarta-feira (13). O meia retorna ao time titular neste final de semana, quando a equipe volta a enfrentar o Colorado, mas desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, no próximo domingo (17), no Estádio Beira-Rio.

A partida de volta entre Flamengo e Inter, pelas oitavas da Libertadores, está marcada para a próxima quarta-feira (20), às 21h30, também no Estádio Beira-Rio. Por vencer o primeiro jogo, por 1 a 0, o Mengão garante a classificação até com um empate.

Flamengo e Internacional fazem maratona de jogos em uma semana (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira outras declarações de Arrascaeta, meia do Flamengo

FASE ARTILHEIRA



- Muitos jogos eu tenho ficado mais perto da área para finalizar e fico feliz. Por mais que eu seja meia, eu gosto de fazer gols. O mais importante é o time criar, criar e a gente converter essas chances.

- Eu fico feliz com tudo o que eu conquistei aqui, mas até que eu encerre a minha passagem pelo Flamengo eu não estarei tranquilo, vou correr atrás de coisas importantes.

CARRASCAL



-É um jogador que chega para ajudar o time, potencializar o nosso elenco. Está conhecendo um pouco do que é o Flamengo, o futebol brasileiro. Temos que ter calma, ele tem muita qualidade e já vai começar a mostrar isso dentro do campo.

CONQUISTAS PELO FLAMENGO



- Eu sempre tento dar o meu melhor nos treinos para que tudo passe para o jogo. Tudo aconteceu naturalmente, eu não forço algo que eu não sou, sempre tentando ser melhor pessoa, melhorando coisas que antes deixava um pouquinho mais a desejar. Acho que meu talento, minha característica foi tudo fruto que eu colhi esses anos no Flamengo.

FILIPE LUÍS



- A gente praticamente se fala todos os dias. As vezes antes do treino, as vezes depois. A pressão aqui é muito grande, e as vezes não valorizam o que o Filipe está fazendo. Por mais que a gente tenha um elenco qualificado, outros treinadores não fizeram o que ele está fazendo. Isso é fruto do trabalho dele. O respeito que eu tenho por ele vai além do futebol.