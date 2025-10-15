Lance de jogador em Santos x Corinthians causa revolta: ‘Inacreditável’

Um lance do jovem Breno Bidon causou revolta nos torcedores do Timão em Santos x Corinthians, nesta quarta-feira (15). O time da Vila Belmiro venceu o clássico por 3 a 1, com gols de Zé Rafael, Álvaro Barreal e Benjamin Rollheiser.

continua após a publicidade

Quando a partida estava 2 a 0 para o Santos, Breno Bidon, do Corinthians, puxou Zé Rafael dentro da área. Em campo, o árbitro não marcou, mas mudou a decisão depois de ir até o monitor do VAR na Vila Belmiro.

➡️Atitude de Memphis Depay em Santos x Corinthians repercute: ‘Não é’

Nas redes sociais, os torcedores do Timão não culparam a arbitragem pelo lance, e sim Breno Bidon. Para eles, faltou malandragem do jogador em Santos x Corinthians. Veja o lance e a repercussão da web:

continua após a publicidade

Rollheiser marcou o terceiro gol de pênalti para o Santos no duelo contra o Corinthians. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Veja lance polêmico em Santos x Corinthians e repercussão

Escalações do clássico

Como foi o clássico

Impulsionado pela linda festa promovida pela torcida no entorno da Vila Belmiro, o Santos começou o jogo tomando a iniciativa e criando as principais ações ofensivas contra o Corinthians.

Logo nos minutos iniciais, o Peixe conseguiu balançar as redes com Zé Rafael, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Problemas para o Corinthians contra o Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O meio-campista abriu o placar aos 19 minutos, ao subir livre de marcação na primeira trave e completar de cabeça a cobrança de escanteio feita por Barreal.

Além de Zé Rafael e do argentino Barreal, Lautaro Díaz também levou perigo ao gol defendido pelo estreante Felipe Longo, acertando a trave esquerda após boa assistência de Rollheiser. O arqueiro corinthiano substituiu Hugo Souza, que estava suspenso e a serviço da Seleção Brasileira.

Embora a posse de bola tenha sido equilibrada, o Corinthians teve dificuldades para sair do campo defensivo e criou pouco na etapa inicial. A melhor chance veio em cruzamento de Matheuzinho para Gustavo Henrique, que cabeceou para fora.

O zagueiro e o atacante Yuri Alberto, ambos formados nas categorias de base do Santos, foram os mais vaiados pela torcida santista.

Aos 38 minutos, o Peixe ampliou com Barreal, que acertou um belo chute de canhota do lado direito da área, após jogada bem trabalhada por João Schmidt.

Sentindo a superioridade santista no primeiro tempo, o auxiliar Lucas Silvestre, que comandou o time no lugar do suspenso Dorival Júnior, promoveu duas mudanças no intervalo: André e Kayke entraram nas vagas de Hugo e Gui Negão.

Na primeira tentativa ofensiva do segundo tempo, Yuri Alberto recebeu de Maycon e finalizou com força, mas o lance foi anulado por impedimento do camisa 9.

No entanto, logo aos cinco minutos da segunda etapa, Zé Rafael foi derrubado por Breno Bidon dentro da área. Após revisão no VAR, o árbitro confirmou o pênalti. Rollheiser cobrou com firmeza no canto esquerdo e ampliou a vantagem santista. Mais problemas para o Corinthians contra o Santos.

Três minutos depois, o Corinthians reagiu. Raniele, que completou 100 jogos pelo clube, subiu mais alto que a marcação e descontou de cabeça, recolocando o rival na partida.

O Peixe manteve o controle da partida, comandado por Barreal, que articulava as jogadas ofensivas ao lado de Rollheiser e Lautaro Díaz, sempre levando perigo ao gol adversário. Garro tentava conter o ímpeto santista e buscava Memphis, Kayke e Yuri Alberto para acionar o ataque corintiano, mas o time visitante continuava com dificuldades para ameaçar o goleiro Gabriel Brazão. Atuação fraca do Corinthians contra o Santos.

A festa no Alçapão ficou completa quando Robinho Jr. saiu do banco de reservas para ganhar minutos sob o comando de Vojvoda, embalado pelos gritos da torcida.

Antes do apito final, o Corinthians ainda quase descontou novamente, em cabeçada de Gustavo Henrique que desviou na trave defendida pelo goleiro do Santos.