Neto rasga o verbo após derrota do Corinthians para o Santos: ‘Vergonha’

O Corinthians foi dominado e perdeu para o Santos por 3 a 1, nesta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do cenário, o ex-jogador Neto se revoltou com a atuação da equipe do técnico Dorival Júnior e não perdoou o resultado.

Durante a transmissão da partida, pela rádio Craque Neto, o ex-jogador disparou contra o todo o elenco do Timão. Os principais alvo de críticas foram os jogadores Breno Bidon e Memphis Depay, além do técnico Dorival Júnior.

- Pra mim, o pé de rato foi o Breno Bidon. Você é um cara que elogiamos muito no Donos da Bola, só que você foi o grande pé de rato. Você e todos os outros jogadores. Uma falta de vontade, de organização tática e visão de jogo. O Memphis Depay entrou em campo parecendo que estava em uma pelada. Que vergonha de jogo horrível. Depois de dez dias de Data Fifa. Essa é a grande verdade - disse o ex-jogador.

Como foi Santos x Corinthians?

Impulsionado pela linda festa promovida pela torcida no entorno da Vila Belmiro, o Santos começou o jogo tomando a iniciativa e criando as principais ações ofensivas.

Logo nos minutos iniciais, o Peixe conseguiu balançar as redes com Zé Rafael, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

O meio-campista abriu o placar aos 19 minutos, ao subir livre de marcação na primeira trave e completar de cabeça a cobrança de escanteio feita por Barreal.

continua após a publicidade

Além de Zé Rafael e do argentino Barreal, Lautaro Díaz também levou perigo ao gol defendido pelo estreante Felipe Longo, acertando a trave esquerda após boa assistência de Rollheiser. O arqueiro corinthiano substituiu Hugo Souza, que estava suspenso e a serviço da Seleção Brasileira.

Embora a posse de bola tenha sido equilibrada, o Corinthians teve dificuldades para sair do campo defensivo e criou pouco na etapa inicial. A melhor chance veio em cruzamento de Matheuzinho para Gustavo Henrique, que cabeceou para fora.

O zagueiro e o atacante Yuri Alberto, ambos formados nas categorias de base do Santos, foram os mais vaiados pela torcida santista.

Aos 38 minutos, o Peixe ampliou com Barreal, que acertou um belo chute de canhota do lado direito da área, após jogada bem trabalhada por João Schmidt.

Sentindo a superioridade santista no primeiro tempo, o auxiliar Lucas Silvestre, que comandou o time no lugar do suspenso Dorival Júnior, promoveu duas mudanças no intervalo: André e Kayke entraram nas vagas de Hugo e Gui Negão.

Na primeira tentativa ofensiva do segundo tempo, Yuri Alberto recebeu de Maycon e finalizou com força, mas o lance foi anulado por impedimento do camisa 9.

No entanto, logo aos cinco minutos da segunda etapa, Zé Rafael foi derrubado por Breno Bidon dentro da área. Após revisão no VAR, o árbitro confirmou o pênalti. Rollheiser cobrou com firmeza no canto esquerdo e ampliou a vantagem santista.

Três minutos depois, o Corinthians reagiu. Raniele, que completou 100 jogos pelo clube, subiu mais alto que a marcação e descontou de cabeça, recolocando o rival na partida.

O Peixe manteve o controle da partida, comandado por Barreal, que articulava as jogadas ofensivas ao lado de Rollheiser e Lautaro Díaz, sempre levando perigo ao gol adversário. Garro tentava conter o ímpeto santista e buscava Memphis, Kayke e Yuri Alberto para acionar o ataque corintiano, mas o time visitante continuava com dificuldades para ameaçar o goleiro Gabriel Brazão.

A festa no Alçapão ficou completa quando Robinho Jr. saiu do banco de reservas para ganhar minutos sob o comando de Vojvoda, embalado pelos gritos da torcida.

Antes do apito final, o Corinthians ainda quase descontou novamente, em cabeçada de Gustavo Henrique que desviou na trave defendida por Brazão.