Fora de Campo

Torcedores reagem à declaração de nova contratação do Vasco: ‘Pensando na Europa’

Atacante foi apresentado nesta terça-feira (26)

Torcida Vasco
imagem cameraTorcida vascaína esgotou os ingressos para o jogo de ida da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
21:53
  • Mais Notícias

De olho na sequência da temporada, o Vasco apresentou oficialmente a contratação do zagueiro Robert Renan, ex-Zenit, e do atacante Andrés Gómez, nesta terça-feira (26). Durante a coletiva de apresentação dos dois novos reforços, o ponta colombiano foi questionado sobre a vitrine do futebol brasileiro para um possível retorno ao futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com apenas 22 anos, Andrés reforçou o sonho em jogar no futebol europeu novamente e
citou os exemplos de seu conterrâneos John Arias e Richard Ríos, que tiveram grande destaque no cenário nacional e se transferiram recentemente para clubes europeus.

A declaração repercutiu e dividiu as opiniões dos torcedores. Alguns questionaram a resposta do atacante, enquanto outros destacaram o potencial que o jovem pode entregar ao clube de São Januário. Confira as declarações dos torcedores.

continua após a publicidade

Andrés Gómez deu sua primeira assistência com a camisa vascaína, na derrota por 3 a 2 para o Corinthians, no último domingo. O colombiano estará à disposição para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, nesta quarta-feira (27), às 21h30, em São Januário.

Vasco x Botafogo

O primeiro confronto entre Vasco e Botafogo acontece nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Para a ocasião, o Cruzmaltino conta com o apoio da sua torcida que esgotou os ingressos, em busca de uma vantagem  para o confronto de volta.

continua após a publicidade

A segunda partida entre as equipes, pelas quartas de final da Copa do Brasil, acontece no próximo dia 11 de setembro, novamente às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O vencedor do confronto irá enfrentar quem avançar em Bahia x Fluminense.

Lance do jogo entre Vasco e Botafogo (Foto: Mateus Dutra/AGIF)
Vasco e Botafogo fazem primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

