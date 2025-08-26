Torcedores reagem à declaração de nova contratação do Vasco: ‘Pensando na Europa’
Atacante foi apresentado nesta terça-feira (26)
- Matéria
- Mais Notícias
De olho na sequência da temporada, o Vasco apresentou oficialmente a contratação do zagueiro Robert Renan, ex-Zenit, e do atacante Andrés Gómez, nesta terça-feira (26). Durante a coletiva de apresentação dos dois novos reforços, o ponta colombiano foi questionado sobre a vitrine do futebol brasileiro para um possível retorno ao futebol europeu.
Vasco x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Onde Assistir
Andrés Goméz é apresentado pelo Vasco e elogia Diniz: ‘Potencializa seus jogadores ‘
Vasco
Robert Renan destaca importância de Diniz em seu acordo com o Vasco: ‘Me ligava muito’
Vasco
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Com apenas 22 anos, Andrés reforçou o sonho em jogar no futebol europeu novamente e
citou os exemplos de seu conterrâneos John Arias e Richard Ríos, que tiveram grande destaque no cenário nacional e se transferiram recentemente para clubes europeus.
A declaração repercutiu e dividiu as opiniões dos torcedores. Alguns questionaram a resposta do atacante, enquanto outros destacaram o potencial que o jovem pode entregar ao clube de São Januário. Confira as declarações dos torcedores.
Andrés Gómez deu sua primeira assistência com a camisa vascaína, na derrota por 3 a 2 para o Corinthians, no último domingo. O colombiano estará à disposição para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, nesta quarta-feira (27), às 21h30, em São Januário.
Vasco x Botafogo
O primeiro confronto entre Vasco e Botafogo acontece nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Para a ocasião, o Cruzmaltino conta com o apoio da sua torcida que esgotou os ingressos, em busca de uma vantagem para o confronto de volta.
A segunda partida entre as equipes, pelas quartas de final da Copa do Brasil, acontece no próximo dia 11 de setembro, novamente às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O vencedor do confronto irá enfrentar quem avançar em Bahia x Fluminense.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias