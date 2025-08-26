Robert Renan destaca importância de Diniz em seu acordo com o Vasco: ‘Me ligava muito’

O zagueiro Robert Renan foi oficialmente apresentado pelo Vasco na tarde desta terça-feira (26). Revelado pelo Corinthians, o defensor de 21 anos chega ao Gigante da Colina por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia. Durante sua coletiva de apresentação, Robert Renan exaltou a influência de Fernando Diniz na sua contratação. Segundo suas palavras, recebia ligações o dia todo.

- Um dos grandes motivos de vestir essa camisa foi o professor Diniz. Ele me ligava 24 horas por dia - contou.

O jogador também falou sobre a identificação com o time e o fato da família toda torcer para o Vasco, o que influenciou nas suas escolhas.

- Sempre tive o maior prazer e o sonho de vestir a camisa do Vasco. Como eu disse, minha família toda é vascaína. Em Brasília, onde moro, também tenho muitos amigos vascaínos. Me sinto realmente honrado em defender essa camisa. Estou muito feliz de viver esse momento - disse Robert.

Confira outros tópicos da coletiva de Robert Renan

CONDIÇÃO FÍSICA E RITMO

Robert falou sobre sua condição física e sobre a reconquista do ritmo. De acordo com o atleta, não entra em campo desde o dia 26 de maio.

- Eu estou me preparando muito ainda, fiquei muito tempo sem jogar, meu último jogo acho que 26 de maio, mas eu estou em forma. Se Deus quiser, quem sabe, só o professor Diniz vai dizer - completou.

DINIZ E ELENCO

Robert Renan também exaltou o elenco do Vasco. Para ele, com Diniz, é um time que pode ir longe.

- Acredito que o elenco do Vasco é muito bom, acho que com os jogadores que estão chegando vão agregar mais, não tem muito segredo, é seguir trabalhando - disse.

LIGAÇÃO COM O DINIZ

A ligação e a relação com Fernando Diniz foi bastante exaltada. Para ele, o motivo principal da sua vinda foi justamente o técnico.

- O motivo mesmo de voltar foi Diniz. Eu encaixo no estilo de jogo dele, agora estou realizando este sonho de vestir a camisa do Vasco e jogar com ele - completou.

Trajetória de Robert Renan

Revelado pelo Corinthians em 2022, Robert Renan foi negociado com o Zenit no ano seguinte, em uma transação que envolveu também o atacante Yuri Alberto. No futebol russo, atuou em apenas 18 partidas antes de ser emprestado ao Internacional e, posteriormente, ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Sua versatilidade chama atenção: além de atuar como zagueiro pelo lado esquerdo, o jogador já foi utilizado como lateral em algumas ocasiões.

Robert Renan é o terceiro reforço do Vasco na temporada (Foto: Divulgação/Vasco)

Essa característica pode ser valiosa para o Vasco, que recentemente sofreu com a falta de opções na defesa. Na partida contra o Mirassol, Fernando Diniz precisou improvisar Puma Rodríguez na lateral esquerda, o que reforça a necessidade de peças de reposição no elenco.