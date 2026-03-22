Lance de Hugo Souza vira assunto em Corinthians x Flamengo: 'Superestimado'
Equipes se enfrentam pela oitava rodada do Brasileirão
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O início de jogo entre Corinthians e Flamengo, neste domingo (22), na Neo Química Arena, foi marcado por um lance que rapidamente tomou conta das redes sociais.
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Logo aos três minutos do primeiro tempo, o Rubro-Negro abriu o placar com Lucas Paquetá, após uma jogada que começou com erro na saída de bola do goleiro Hugo Souza. A falha permitiu a recuperação da posse, que terminou com assistência de Pedro e finalização precisa de Paquetá, sem chances de defesa. Veja o lance:
O lance repercutiu imediatamente entre torcedores, que passaram a comentar o desempenho do goleiro corintiano. Nas redes, surgiram críticas sobre a repetição de erros em saídas de bola, além de questionamentos sobre a confiança no jogador, que foi convocado para os amistosos da Seleção Brasileira nos dias 26 e 30.
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Veja os comentários:
Já no fim do primeiro tempo, o Hugo Souza foi responsável por protagonizar uma defesaça. O Flamengo saiu em velocidade com Danilo, que cruzou na área. Arrascaeta, livre, emenda um voleio digno de cinema, e Hugo Souza espalma.
Veja o lance:
Histórico do confronto
O confronto entre Corinthians e Flamengo carrega equilíbrio histórico, mas com leve vantagem rubro-negra. Em 125 partidas disputadas entre as equipes em todas as competições, o clube carioca soma 55 vitórias, contra 45 do Alvinegro, além de 25 empates.
Quando o recorte leva em consideração o mando de campo, o cenário se altera. Atuando em casa, o Corinthians leva vantagem: em 64 jogos, venceu 31 vezes, contra 19 triunfos do Flamengo e 14 empates. Já nos duelos realizados no Rio de Janeiro, o domínio é do Rubro-Negro, que conquistou 36 vitórias em 60 partidas, enquanto o Timão venceu 13 vezes, além de 11 empates.
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