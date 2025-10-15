Torcedores reagem a ausência de jogadores do Flamengo no clássico: ‘Um problema’

Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo terá desfalques importantes para o clássico contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (15). Com as ausências confirmadas de Saul, Allan e Nico De la Cruz, o técnico Filipe Luís busca alternativas para formar o meio-campo rubro-negro.

Logo após o clube carioca divulgar a lista de relacionados para a partida, os torcedores lamentaram as ausências dos meias nas redes sociais. Já pensando na partida decisiva contra o Palmeiras, no próximo domingo, um dos internautas se mostrou preocupado com a situação de Saul. Confira abaixo.

Em nota divulgada à imprensa, o Flamengo informou que De La Cruz foi vetado da partida, em virtude do gramado sintético do Estádio Nilton Santos. Já o espanhol Saul segue se recuperando de dores no calcanhar esquerdo e não tem condições de jogo.

Flamengo tem lista de pendurados para enfrentar o Botafogo

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo encara o Botafogo na noite desta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico antecede a partida do time rubro-negro contra o Palmeiras, no final de semana. Para isso, os jogadores precisam estar atentos aos cartões amarelos. Afinal, cinco deles estão pendurados: Arrascaeta, Allan, Carrascal, Jorginho e Pulgar.

Do quinteto, Allan é o único que está fora do clássico. Afinal, o meio-campista vem fazendo acompanhamento médico por conta de uma fascite plantar. Assim, ele foi poupado do confronto no Estádio Nilton Santos, que conta com o gramado sintético.

