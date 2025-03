O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, revelou nesta quinta-feira (6) os jogadores convocados para os próximos jogos da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Apesar de ter sido decisivo nos últimos duelos com a Amarelinhoa, o atacante Luiz Henrique ficou de fora da lista do treinador. A ausência do ex-Botafogo gerou questionamentos nas redes sociais.

O jogador foi convocado nas últimas duas Data Fifa, e com Igor Jesus, ambos no Glorioso, fizeram os gols da vitória contra o Chile, em outubro. Porém, já havia balançado as redes na vitória por 4 a 0 contra o Peru, na partida anterior.

Pela atuação marcante, os torcedores questionaram a ausência de Luiz Henrique na lista divulgada por Dorival nesta quinta-feira (6), e lamentaram a decisão do atleta de ter se transferido para o Zenit, da Rússia. Confira os comentários:

Luiz Henrique foi o primeiro jogador alvinegro a ser convocado para os duelos contra Paraguai e Equador, pelas Eliminatórias. Em um momento de pressão, o jogador não se intimidou. Na convocação seguinte, a dupla estava formada. O Botafogo passou 26 anos sem ter um jogador marcando pela Seleção Brasileira, mas essa marca foi quebrada em dose dupla ao resolverem a vida da seleção de Dorival, em vitória de virada sobre o Chile.

O atacante deixou o Alvinegro em janeiro de 2025, e se transformou na venda mais cara da história do clube. O clube russo fez uma proposta de 35 milhões de euros, cerca de R$ 218 milhões, e o Glorioso aceitou a oferta. Luiz Henrique, incialmente, titubeou sobre um acerto com o Zenit, mas mudou de ideia, e as conversas avançaram. Além dos € 35 milhões de euros, atleta de 25 anos ainda pode render mais 5 milhões de euros em metas.

