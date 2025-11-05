Torcedores pedem a contratação de ex-treinador do Botafogo: 'Bom nome'

O treinador português Luís Castro, ex-Botafogo, rescindiu seu contrato com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, após cinco meses no comando da equipe. Neste período, somou 12 jogos oficiais e garantiu nove vitórias. Após ficar livre no mercado, torcedores de gigantes do futebol brasileiro pediram a contratação do comandante.

Além dos próprios botafoguenses, torcedores do Grêmio também manifestaram interesse na contratação do treinador, a partir de 2026. No final deste ano, a equipe gaúcha terá novas eleições para definir quem será o mandatário Tricolor. Diante disso, alguns internautas destacaram que seja qual for o presidente, ele deve tentar a contratação de Luís Castro para formar um novo projeto competitivo.

Por outro lado, a torcida do Botafogo também demonstrou o desejo de um retorno do treinador português. Luís Castro, que saiu brigado com a torcida alvinegra, parece ter recebido o perdão dos internautas. Confira abaixo.

Luís Castro no Botafogo

Luís Castro "abandonou" o Botafogo para acertar com o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, no final de junho de 2023. Na época, ele assinou contrato de dois anos, com salário anual de US$ 6 milhões (R$ 29,1 milhões), e morou em uma mansão de R$ 13 milhões.

Apesar da saída conturbada, já declarou que possui uma ótima relação com John Textor, dono da SAF alvinegra. Entre março de 2022 e junho de 2023, o treinador português comandou o Botafogo em 81 partidas disputadas, sendo 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Sob seu comando, em um ano e três meses, o Glorioso fez 116 gols e sofreu 71.

