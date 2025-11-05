Vidente aponta resultado de Botafogo x Vasco pelo Brasileirão

Botafogo e Vasco vão se enfrentar, nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Um vidente apontou quem será o vencedor da partida que será disputada no estádio Nilton Santos.

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Botafogo deve empatar com o Vasco jogando dentro de sua casa. O Glorioso tomará muita iniciativa durante o jogo, mas perderá chances importantes.

A previsão do vidente apontou que o Vasco vai ter dificuldades no duelo contra o Botafogo, podendo inclusive perder jogadores ao longo da partida, mas vai se superar e segurar o empate. Ainda assim, Luiz previu que se alguém for vencer o jogo, será o Alvinegro.

O duelo entre Botafogo x Vasco é muito decisivo na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. O Glorioso ocupa a 6° posição, com 48 pontos, depois de empatar por 0 a 0 com o Mirassol fora de casa. Já o Cruz-Maltino, está no 9° lugar, depois de perder por 2 a 0 para o São Paulo em São Januário.

Como chegam Botafogo e Vasco para o clássico

Em baixa no segundo turno, o Glorioso, comandado pelo técnico Davide Ancelotti, chega para o jogo contra o Vasco após empate sem gols com o Mirassol, fora de casa, em péssima atuação. Isso deixou a equipe, em combinação com os resultados da rodada, na sexta colocação do Brasileirão.

Para a partida, o treinador italiano, além da longa lista de desfalques, segue com Tucu Correa como dúvida após lesão muscular. Ele deve ter a volta de Savarino, recuperado de virose, e Allan, suspenso contra o Mirassol pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Vasco chega em cenário oposto para enfrentar o Botafogo. Crescente nas últimas rodadas e, apesar da boa atuação em casa, vem de derrota para o São Paulo pelo placar de 2 a 0 e ainda remando para se aproximar das posições que classificarão para a próxima Libertadores.

Fernando Diniz, técnico do Cruz-Maltino, também tem desfalques relevantes. Suspensos por terceiro amarelo, Paulo Henrique e Nuno Moreira ficam fora do duelo entre Botafogo x Vasco.