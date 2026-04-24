Torcedores do Atlético-MG reprovam postura de Hulk: 'Não dá mais'

Após a vitória do Atlético sobre o Ceará, Hulk falou abertamente sobre a possibilidade de deixar o time ainda neste ano. O camisa 7 afirmou que, quando deixar o clube, poderá revelar questões internas que ainda não vieram a público. O atacante vive o seu segundo maior jejum de gols com a camisa do Galo.

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— Pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio ou final do ano e quem sabe quando eu sair eu falo realmente o que precisa ser falado — disse Hulk durante zona mista após Atlético x Ceará pela Copa do Brasil.

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➡️ Hulk abre o jogo sobre 'situações internas' e revela possibilidade de saída do Atlético

Atlético-MG vence Ceará, mas Hulk segue em seca de gols

O Atlético venceu o Ceará por 2 a 1 nesta quinta-feira (23), na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Cassierra abriu o placar para o Galo, Wendel Silva empatou com um golaço para o Vozão, mas Renan Lodi, também com um belo gol, garantiu a vitória da equipe mineira.

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➡️ Hulk vive segundo maior jejum de gols no Atlético Mineiro

Com o resultado, o Atlético joga a partida de volta precisando apenas de um empate para avançar às oitavas de final. As equipes voltam a se enfrentar no dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 21h30, no Castelão.

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