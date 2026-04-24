CBF divulga VAR de lances anulados para o Palmeiras em jogo contra o Jacuipense

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou os áudios do VAR de dois lances polêmicos envolvendo o Palmeiras no jogo contra o Jacuipense, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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No primeiro caso, aos 41 minutos do primeiro tempo, a arbitragem analisou um possível pênalti. A revisão indicou que a bola tocou no rosto do jogador, e não no braço, o que levou à anulação da penalidade. Durante a checagem, o árbitro de vídeo recomendou a revisão ao juiz Marcelo de Lima Henrique.

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— Marcelo, recomendo revisão para possível não pênalti. Vou te mostrar uma imagem onde a bola bate no rosto — disse a arbitragem de vídeo.

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A entidade também tornou público o áudio do gol anulado de Ramon Sosa, aos 32 minutos. Na análise, o VAR identificou um toque de mão no domínio da jogada, apontando que a bola atingiu o antebraço do jogador, o que motivou a invalidação do lance



— Para mim, ele domina com o braço direito. Bastante braço. A bola pega no antebraço. Revisão factual. Marcelo, a gente tem uma mão — destacou a cabine do VAR.

(Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Como foi o jogo?

O Palmeiras não tomou conhecimento e derrotou o Jacuipense por 3 a 0 nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Ramón Sosa, duas vezes de pênalti, e Felipe Anderson marcaram os gols do Alviverde.

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Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira pode perder por até dois gols de diferença em Londrina, onde a volta será disputada, para garantir vaga na próxima fase da competição mata-mata.



