As negociações entre Palmeiras e o zagueiro Barboza, do Botafogo, que evoluíram nas últimas horas, não alteram o planejamento do clube no mercado, que segue em busca de Nino.

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A diretoria do Palmeiras tem o ex-zagueiro do Fluminense como plano A para o setor desde a última janela de transferências e chegou a acertar a base salarial com o atleta, que acabou não sendo liberado pelo Zenit. A equipe russa não possuía interesse em negociar o jogador durante a temporada europeia, o que não será um empecilho na metade do ano.

Diferentemente das movimentações realizadas no início de 2025, quando o Palmeiras promoveu uma grande reformulação no elenco, o clube apostou em contratações pontuais neste ano. A missão era trazer jogadores prontos, adaptados ao futebol brasileiro e, principalmente, com capacidade de contribuir de forma imediata. Nino se encaixa nesse perfil.

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– Nino é um jogador que a gente definiu e apostamos sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, até porque existe o clube que é o controlador da questão contratual – comentou Anderson Barros.

Até o momento, o Palmeiras acertou duas contratações para 2026: o volante Marlon Freitas, do Botafogo, e Jhon Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra.

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Atualmente, Abel Ferreira conta como opções para a zaga os titulares Gustavo Gómez e Murilo, além de Bruno Fuchs e Benedetti, que recebeu sondagens recentes de clubes europeus. Koné, por sua vez, é bem avaliado pela comissão técnica, mas seguirá no sub-20 para ganhar maior rodagem antes de ser promovido ao elenco principal.

Nino segue como alvo do Palmeiras para reforçar o sistema defensivo (Foto: Reprodução / Instagram)

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