Torcedores mandam recado para Renato Gaúcho: 'Culpa total'

O Vasco perdeu de virada por 2 a 1 para o Botafogo, neste sábado (4), em São Januário, pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogo, que foi morno na primeira etapa, ganhou um tempero a mais com o gol precoce do Cruzmaltino no inicio do segundo tempo, e com a virada do Alvinegro minutos depois, o que gerou incomodo nos vascaínos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, torcedores do Vasco mostraram indignação com a atuação do elenco dentro de campo, que acabou cedendo a virada em casa. As críticas foram de várias formas, desde á demora na substituição, até os 11 iniciais.

Como principal alvo de crítica, os torcedores citaram o ciclo vicioso dos trabalhos de Renato, que tem uma queda de produção quando detém de mais dias sendo trabalhados com o elenco.

continua após a publicidade

➡️ Veja gols em Vasco x Botafogo: David abre o placar e Villalba empata

Veja os comentários:

➡️Qual será o destino de Vasco e Botafogo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

Como foi o jogo?

Texto de: Leonardo Bessa e Pedro Cobalea.

Um primeiro tempo bastante disputado em São Januário. O Gigante da Colina controlou a primeira metade da etapa inicial, enquanto o Glorioso cresceu na parte final. As jogadas do Vasco se concentraram, em sua maioria, pelo lado esquerdo, com a dobradinha entre Cuiabano e Andrés Gómez. Apesar disso, o Cruz-Maltino encontrou dificuldades no último passe e pouco criou em termos de chances claras de gol. Já o Botafogo levou perigo em alguns contra-ataques, mas pecou nas finalizações e não conseguiu abrir o placar.

Os jogadores do Alvinegro reclamaram bastante da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães em um lance de contra-ataque. Na jogada, Matheus Martins adiantou a bola, Saldivia errou o bote e cometeu a falta. Os botafoguenses pediram a expulsão, alegando chance clara de gol e que o zagueiro seriq o último homem, mas o árbitro optou por aplicar apenas o cartão amarelo.

continua após a publicidade

O Vasco voltou melhor para a segunda etapa. Logo no início, Tchê Tchê recebeu dentro da área, deixou três marcadores para trás com um único corte, mas acabou finalizando para fora.

A resposta, porém, não demorou. O Gigante da Colina abriu o placar em boa jogada pela direita: Puma cruzou na medida, e David apareceu livre no segundo pau para empurrar para as redes.

Com São Januário pulsando, o cenário indicava uma vitória do Cruz-Maltino. No entanto, após boa chegada do Botafogo, Caio Roque cruzou e encontrou Villalba na área. O atacante, que havia entrado no início do segundo tempo, encobriu Léo Jardim de cabeça e deixou tudo igual.

E a reação alvinegra não parou por aí. Após cobrança rápida de falta, Matheus Martins avançou com liberdade pela direita, soltou uma pancada e marcou um golaço.

O Vasco ainda teve chances de empatar, principalmente com Spinelli e Nuno Moreira, mas não conseguiu converter as oportunidades — e os três pontos ficaram com o Glorioso.

Martins. Vasco x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estádio São Januário, 04 de Marco de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

🤑 Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável