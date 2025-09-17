Torcedores do Botafogo mandam recado a Davide Ancelotti: ‘Faz teste de DNA’
Alvinegro abriu 3 a 0 contra o Mirassol e tomou o empate
Jogando sob seus domínios, o Botafogo chegou a abrir 3 a 0 contra o Mirassol, na primeira etapa, e tomou o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Com a reação da equipe adversária, os torcedores alvinegros protestaram contra o trabalho do treinador Davide Ancelotti.
A reação do Mirassol acabou com a paciência da torcida do Botafogo com o trabalho de Davide Ancelotti. O treinador, que já vinha sendo pressionado após a eliminação para o Vasco, na Copa do Brasil, e a derrota para o São Paulo, no último domingo (14), foi alvo de muitas críticas nas redes sociais.
Em tom de ironia, um torcedores chegou a declarar que o filho do treinador da Seleção Brasileira precisa fazer um exame de DNA. Confira abaixo.
Com o resultado, o Mirassol segue no G4 do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, enquanto o Botafogo vem logo atrás, com 36. As equipes voltam a campo neste final de semana, o Glorioso recebe o Atlético-MG, no sábado (20), às 18h30 (de Brasília). Já o Leão recebe o Juventude, no domingo (21), às 16h.
Como foi Botafogo x Mirassol
Texto: Leonardo Bessa
De pé em pé, saindo com espaço, o Alvinegro abriu o placar com Savarino após arrancada pelo meio e assistência de Santi Rodríguez. Sem Arthur Cabral, Chris Ramos foi muito procurado na referência, mas bem marcado pela organizada defesa montada por Rafael Guanaes no Mirassol. Quando teve espaço no meio da zaga, desviou finalização de Alex Telles para ampliar o placar.
Aos poucos, a camisa 23 vai brilhando pelo Alvinegro. Número utilizado por Thiago Almada na mágica temporada de 2024 é o mesmo de Santi Rodríguez, uruguaio que vem aproveitando as chances. Pela direita, o meia-atacante brilhou e também iniciou a jogada para o terceiro gol, marcado por Montoro em rebote após finalização de Chris. Um Botafogo quente e fazendo o jogo fluir. Mas tudo ruiu no intervalo.
Apagão e vexame em casa
Durou apenas os 15 minutos de intervalo o sossego do Botafogo e de sua torcida para curtirem o placar elástico. Na volta para o segundo tempo, os 11 em campo pelo Alvinegro não se encontraram. A marcação deu espaços, errou muito no posicionamento e isso custou caro.
O Mirassol não perdoou, foi para cima e mostrou sua cara. A reação começou antes mesmo de o ponteiro dar a primeira volta, com Chico da Costa. Aos 12, Barboza deu bote errado, deixou espaço e Jemmes acertou bonita finalização, sem chances par Léo Linck. Quatro minutos depois, levantamento que cruzou toda a área e encontrou Lucas Ramon para cabecear, nas costas de Alex Telles, e empatar.
Um time apático, que mostrou tal condição logo após sofrer o primeiro gol. O Botafogo sequer esboçou reação em meio a tanta desorganização na fase construtiva. A coleção de frustrações só aumenta no conturbado 2025 da SAF.
