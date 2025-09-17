Torcedores destacam titular do Botafogo contra o Mirassol: ‘Que fique a lição’

Em um primeiro tempo movimentado, o Botafogo vai derrotando o Mirassol por 3 a 1 e reassumindo a 4ª posição do Campeonato Brasilieiro. Em partida atrasada da 12ª rodada, Savarino, Chris Ramos e Montoro marcaram os gols alvinegros, no Estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apesar da vitória parcial, os torcedores se manifestaram sobre a situação do jovem atacante Montoro. Relacionado para os jogos contra Vasco e São Paulo, a promessa argentina não saiu do banco de reservas por opção técnica. A decisão, no entanto, não agradou os botafoguenses.

Após marcar o terceiro gol contra o Mirassol, os internautas celebraram a atuação do atacante na primeira etapa e mandaram um recado para o técnico Davide Ancelotti. Um dos torcedores espera que a atuação do jovem argentino sirva de lição para o comandante. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Botafogo ultrapassa o Mirassol e volta ao G4 do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos somados. O Glorioso volta a campo no próximo sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Leão recebe o Juventude, no domingo, às 16h.

Botafogo comemora gol contra o Mirassol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



