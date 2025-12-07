Torcedores mandam recado a Gabigol antes de Santos x Cruzeiro: 'É hoje'

Santos e Cruzeiro se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Para a ocasião, o clube paulista briga contra o rebaixamento e o mineiro não tem mais nada a disputar na temporada. Diante do cenário, o treinador Leonardo Jardim escalou o time celeste com uma equipe alternativa, onde Gabigol estará entre os titulares.

Com a presença do ex-jogador do Santos em campo, torcedores do Peixe aproveitaram o momento para mandarem um recado. Nas redes sociais, o Gabigol virou assunto com pedidos de não marcar gol contra o antigo time.

A repercussão foi diversa. Além dos pedidos diretos para uma "entregada", teve torcedor também que temeu um possível rebaixamento do clube alvinegro por conta de um gol do atacante. Veja a repercussão abaixo:

