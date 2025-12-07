menu hamburguer
Torcedores mandam recado a Gabigol antes de Santos x Cruzeiro: 'É hoje'

Equipes se enfrentam pela última rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
16:00
Gabigol no aquecimento para Cruzeiro x Fortaleza no Mineirão
imagem cameraGabigol será titular em confronto entre Santos e Cruzeiro pela última rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Santos e Cruzeiro se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Para a ocasião, o clube paulista briga contra o rebaixamento e o mineiro não tem mais nada a disputar na temporada. Diante do cenário, o treinador Leonardo Jardim escalou o time celeste com uma equipe alternativa, onde Gabigol estará entre os titulares.

➡️Vidente prevê resultado de Santos x Cruzeiro na última rodada do Brasileirão

Com a presença do ex-jogador do Santos em campo, torcedores do Peixe aproveitaram o momento para mandarem um recado. Nas redes sociais, o Gabigol virou assunto com pedidos de não marcar gol contra o antigo time.

A repercussão foi diversa. Além dos pedidos diretos para uma "entregada", teve torcedor também que temeu um possível rebaixamento do clube alvinegro por conta de um gol do atacante. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

