O Santos entra em campo neste domingo (7), pelo encerramento do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro.

O Peixe precisa de um empate para permanecer na primeiro divisão do campeonato no ano que vem sem depender de outros resultados. Dependendo da combinação na tabela, pode até conquistar uma vaga na Sul-Americana.

Neymar tem contrato com o Peixe até o final deste ano. (Foto: Luiz Erbes/Agif/Gazeta Press)

Atualmente, é o 14º colocado na tabela, com dois pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro clube do Z-4, com 42 pontos. O Internacional aparece em 18º, com 41 pontos. Sport e Juventude já foram rebaixados. Ceará e Fortaleza, ambos com 43 pontos, também lutam para não cair.



Em 17 partidas no comando do Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não repetiu a escalação do time e, mais uma vez, terá de fazer mudanças por causa de Tiquinho. O jogador treinou normalmente, mas foi poupado do jogo contra o Juventude por um incômodo no joelho e por isso será opção para o banco. Thaciano será o titular.

Neymar pode fazer o último jogo com a camisa do Peixe já que tem contrato até o fim desta temporada e a permanência está indefinida para o ano que vem.

Ficha Técnica de Santos x Cruzeiro

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (7), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Brazão; Igor Vinícius, Frías, Zé Ivaldo, Souza; William Arão, João Schmidt, Neymar; Barreal, Guilherme, Thaciano.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique, Japa, Eduardo; Rayan, Gabigol