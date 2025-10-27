Torcedores mandam recado a Filipe Luís antes de Racing x Flamengo: 'Vai ser'
Rubro-Negro perdeu para o Fortaleza no final de semana
Muitos torcedores mandaram recados ao técnico Filipe Luís antes de Racing x Flamengo, na próxima quarta-feira (29), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã com gol de Jorge Carrascal.
O clima não é dos melhores para o Rubro-Negro antes de um dos duelos mais importantes do clube em 2025. Se o Flamengo de Filipe Luís não perder para o Racing, estará em Lima na grande final da Libertadores.
No final de semana, a derrota para o Fortaleza na Arena Castelão mexeu com o ânimo de muitos torcedores. A decisão de escalar Bruno Henrique como centroavante desagradou a maioria dos rubro-negros, e muitos mandaram recados para o técnico do Rubro-Negro. Veja abaixo:
Veja os recados para Filipe Luís antes de Racing x Flamengo
Jogo de volta promete emoções
O Racing recebe o Flamengo de Filipe Luís na próxima quarta-feira (29) em jogo que vale vaga na final da Libertadores da América. O 'El Cilindro' estará lotado e o Rubro-Negro vai encontrar uma atmosfera tão hostil quando em Avellaneda, nas quartas de final contra o Estudiantes.
No primeiro jogo do confronto, Jorge Carrascal decidiu já nos minutos finais e colocou o Flamengo de Filipe Luís em vantagem contra o Racing. O Rubro-Negro dominou o confronto, mas parou no goleiro Facundo Cambeses na maioria das vezes.
A final da Libertadores será disputada em Lima, e quem passar do duelo entre Racing x Flamengo, enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras x LDU. No jogo de ida, os equatorianos atropelaram o Verdão e abriram 3 a 0 de vantagem. O jogo de volta será disputado no Allianz Parque, na próxima quinta-feira (30).
