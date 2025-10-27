Foco na Libertadores: Flamengo inicia semana mais importante da temporada

BUENOS AIRES (ARG) - A semana mais importante do ano para o Flamengo começa nesta segunda-feira (27). Afinal, o time rubro-negro, que vem de derrota no Brasileirão, terá na quarta-feira a grande decisão contra o Racing, da Argentina. As equipes se enfrentam no El Cilindro, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O rubro-negro, que venceu o jogo de ida, conta com a vantagem do empate.

continua após a publicidade

Na última semana, o Flamengo derrotou o Racing por 1 a 0, no Maracanã. É verdade que o placar mínimo deixou um gosto amargo entre os rubro-negros, temerosos por conta do confronto anterior, contra o Estudiantes, nas quartas de final, quando o Flamengo também venceu por um gol de diferença no Rio, mas acabou perdendo por 1 a 0 em La Plata, precisando decidir a classificação nos pênaltis (destaque para o goleiro Rossi).

Carrascal comemora gol do Flamengo diante do Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O time de Avellaneda deu mais trabalho à equipe de Filipe Luís do que o Estudiantes, e a expectativa para esta quarta-feira é de um El Cilindro lotado, com mais de 50 mil torcedores argentinos empurrando o time da casa em busca da virada.

continua após a publicidade

O Flamengo, por sua vez, conta com o elenco estrelado para tentar carimbar a vaga na grande decisão da Libertadores, que, na outra chave, tem o duelo entre Palmeiras e LDU, com o time equatoriano em vantagem por 3 a 0 no placar agregado.

Flamengo chega pressionado

O Flamengo chega pressionado. A equipe perdeu para o Fortaleza no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com força máxima, o time carioca não foi capaz de superar o Leão do Pici, que briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão.

continua após a publicidade

O resultado deixou os torcedores preocupados com a decisão desta quarta-feira. No entanto, é notório que os holofotes do elenco estão agora 100% voltados para a Libertadores.

Como será a preparação para o duelo contra o Racing

Os jogadores do Flamengo folgaram neste domingo, após a derrota para o Fortaleza. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu, onde fará o primeiro treinamento voltado ao confronto contra o Racing. Posteriormente, na parte da tarde, os jogadores embarcam para a Argentina. Já em solo argentino, na terça-feira, o elenco finaliza a preparação para o duelo decisivo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A grande dúvida de Filipe Luís está no ataque. O treinador não deve contar com Pedro, que sofreu uma lesão no jogo de ida, no Maracanã. Bruno Henrique e Gonzalo Plata disputam a vaga. Outros nomes, como Wallace Yan e Juninho, aparecem como opções mais distantes. Carrascal também pode atuar neste setor do campo.

Na defesa, a expectativa é pelo retorno de Léo Ortiz. O zagueiro, que ficou fora da partida contra o Fortaleza, ainda é dúvida para o confronto no El Cilindro. Caso ele não jogue, Léo Pereira deve formar dupla com Danilo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.