Torcedores mandam recado a Davide Ancelotti após empate do Botafogo

Muitos torcedores mandaram recados ao técnico Davide Ancelotti depois do empate do Botafogo com o Mirassol, neste sábado (1°), pelo Campeonato Brasileiro. Em jogo sonolento, as equipes não saíram do 0 a 0 no Maião.

Com o resultado, os donos da casa permanecem na quarta colocação, com 56 pontos somados e larga vantagem para os que o perseguem. Como é o caso do Glorioso, que voltou ao G-6, agora com 48 pontos, mas podendo ser ultrapassado em caso de empate do Fluminense contra o Ceará.

Nas redes sociais, muitos torcedores ficaram insatisfeitos, mais uma vez, com o desempenho do Botafogo de Davide Ancelotti. O italiano tem sido muito criticado em seu primeiro trabalho como treinador. Veja abaixo os comentários:

Como foi o jogo

Mirassol e Botafogo protagonizaram um primeiro tempo triste no Maião. Chance mesmo só a finalização de Chico da Costa na trave de Léo Linck aos oito minutos de jogo. As equipes protagonizaram 45 minutos repletos de jogo físico, pouca efetividade no ataque e muitos erros de passe.

Os três volantes escalados por Davide Ancelotti no Botafogo deram maior proteção ao sistema defensivo, mas deixaram o time "travado". Santi Rodríguez não funcionou como um ponta pela esquerda e Chris Ramos ficou isolado no ataque. Faltou futebol, e Davide Ancelotti, do Botafogo, teve a oportunidade de mudar o cenário. Mas não fez.

Na volta do intervalo para o segundo tempo, o Botafogo não teve mudança tática e continuou longe da meta do Mirassol. Davide só promoveu trocas pontuais de peças e viu os donos da casa, em situação confortável, também não saindo para o risco. Uma postura reativa demais para as pretensões.

Foram raras as chegadas de ambos os lados e os números refletem isso: 2 a 1 em finalizações no gol para o Mirassol. Um jogo sonolento do início ao fim. Sequência ruim de Davide Ancelotti no Botafogo.