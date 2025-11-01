Foi uma noite de um futebol terrível por parte do Botafogo contra o Mirassol, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate em 0 a 0 escancarou os problemas do time, da comissão técnica e como o restante da temporada é preocupante. No deserto de ideias no Maião, foi salvo o zagueiro Alexander Barboza pela boa atuação contra os paulistas.

Em entrevista ao "sportv" após o empate, o jogador elogiou a postura defensiva do time, mas criticou a atuação ofensiva. O Botafogo finalizou apenas uma vez na meta defendida por Walter.

— Defensivamente o time fez um jogo muito bom. Sabemos que é um adversário que ataca toda hora, ainda mais em casa. Ofensivamente, acho que não foi nosso melhor jogo, tivemos dificuldade para ter a bola, a bola durava muito pouco tempo, muitos erros em decisões, em passes… Acho que o principal defeito hoje foi esse — disse Barboza.

Botafogo vira chave para clássico

Com 48 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Fluminense na rodada, o Glorioso volta a campo na quarta-feira (5), no Nilton Santos, para o duelo com o Vasco. A equipe comandada por Davide Ancelotti vê aproximação do rival e corre risco de ser ultrapassado caso o Cruz-Maltino vença o São Paulo neste domingo, em São Januário, e some três pontos no clássico.

No último encontro com o Vasco, o Alvinegro empatou por 1 a 1 em casa e se despediu da Copa do Brasil na decisão por pênaltis. No primeiro turno, disputado em Brasília, no Mané Garrincha, vitória do Botafogo por 2 a 0 com gols marcados por Arthur Cabral e Nathan Fernandes.