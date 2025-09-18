Torcedores lamentam atuação de Marcus Rashford pelo Barcelona: ‘Está claro’
Atacante marcou dois gols para a equipe espanhola
Com dois gols de Marcus Rashford, o Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League. Dono da partida, o atacante inglês foi bastante elogiado nas redes sociais, em especial pelos espanhóis. No entanto, os torcedores do Manchester United, seu ex-clube, não ficaram tão animados com a atuação do camisa 14.
Revelado pelos Red Devils, Rashford chegou ao Barcelona no início desta temporada. Nas redes sociais, os torcedores de seu ex-clube lamentaram a boa atuação do atacante contra o Newcastle, pela Champions League. Uma das internautas chegou a declarar que é uma pena o clube perder seu principal jogador. Confira abaixo.
Tradução: Ruben Amorim ostracizou Rashford e, aliás, não o queria…
Tradução: Rashford se move como personagem principal. Você não tem tanta aura no United.
Tradução: Rashford realmente me surpreendeu esta noite. O Manchester United realmente perdeu seu melhor jogador.
Tradução: O problema era o United, está claro. Que golaço do Rashford
Tradução: Obrigado Manchester United por dar Rashford ao Barcelona
Com o resultado, o Barcelona somou seus primeiros três pontos e terá pela frente o atual campeão da competição, PSG. No final de semana, a equipe volta a campo, contra o Getafe, na La Liga. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Johan Cruyff.
Como foi Newcastle x Barcelona?
Texto por: João Pedro Rodrigues
Com o apoio da torcida, o Newcastle partiu para cima e subiu as linhas para cima do Barcelona e quase abriu o placar aos cinco minutos, mas Gordon furou na grande área após cruzamento rasteiro de Elanga. Aos poucos, o Barça conseguiu sair um pouco da pressão da equipe da casa e ficou perto do gol com Marcus Rashford, mas chutou mascado após chegada do zagueiro Fabian Schär.
Com o desenvolvimento da partida, o Barcelona começou a ter o controle da posse, mas o Newcastle seguiu com lances de perigo. Em contra-ataque, que terminou com finalização de Harvey Barnes, Joan Garcia salvou o time catalão com grande defesa. Mas, com espaço no campo de ataque, o Barça levou perigo com Lewandowski e Raphinha, mas sem exigir defesas de Pope. Até o final da primeira etapa a partida ficou truncada e as equipes não criaram novas chances de gol.
Na volta do intervalo, em cobrança de escanteio, Joelinton subiu mais alto que a defesa do Barcelona, mas cabeceou para fora. Minutos depois, o Barça respondeu e Rashford finalizou da entrada da área, mas, novamente, Schär bloqueou, e foi à nocaute devido ao impacto da bola na cabeça. Após atendimento, o zagueiro retornou ao campo.
Porém, se nas duas primeiras tentativas Schär bloqueou, na terceira Marcus Rashford conseguiu superar o zagueiro suíço para abrir o placar. Em cruzamento perfeito de Julés Koundé, o atacante inglês subiu mais alto que o defensor e cabeceou com estilo para marcar 1 a 0 ao Barcelona.
Com o gol, o Newcastle se movimentou e realizou quatro alterações de uma vez, mas quem balançou a rede foi o Barcelona. Após receber a bola perto da área, Marcus Rashford limpou os marcadores e encheu o pé para marcar golaço no St. James Park e abrir 2 a 0.
Atrás no placar, os Maggipies esfriaram e pouco ameaçaram a meta de Joan Garcia. Do outro lado, o Barça apenas administrava a vantagem, até que, aos 45 minutos, em cruzamento rasteiro de Jacob Murphy, Anthony Gordon apareceu na área e descontou o placar em 2 a 1. Após o gol, o Barcelona manteve a calma e conseguiu manter a bola nos acréscimos e não sofreram pressão da equipe da casa até o apito final
