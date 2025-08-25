menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores exaltam dupla do Palmeiras: ‘Vai entrar na história’

Verdão reassume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro

Palmeiras comemora gol diante do Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Palmeiras comemora gol diante do Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
20:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando sob os seus domínios, o Palmeiras vai batendo o Sport e reassumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Com dois gols do atacante Flaco López e um do capitão Gustavo Gomez, o Verdão ultrapassou o Cruzeiro e chegou aos 42 pontos na competição. O atacante argentino chegou ao sexto gol nesta edição do Brasileirão e vive boa fase ao lado de seu companheiro de ataque, Vitor Roque.

Na primeira partida jogando, os atacantes participaram de todos os gols na goleada por 4 a 0, contra o Universitário do Perú, na primeira partida das oitavas de final da Libertadores. De lá para cá, o técnico Abel Ferreira manteve a dupla à frente do ataque e colheu os frutos nesta primeira etapa contra a equipe pernambucana.

Com dois passes de Vitor Roque, Flaco López chegou aos 17 gols, em 43 jogos, nesta temporada. Após mais dois gols com participação dos atacantes, os torcedores reagiram nas redes sociais. Confira.

Com o resultado parcial, o Verdão chegou aos 42 pontos e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (31), o Palmeiras enfrenta o rival Corinthians, às 18h30, na Neo Química Arena.

Flaco López comemora gol do Palmeiras diante do Sport (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Flaco López comemora gol do Palmeiras diante do Sport (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

