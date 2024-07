Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 11/07/2024 - 20:22 • São Paulo (SP)

Os torcedores do Palmeiras estão divididos sobre a possibilidade de Gabigol jogar na equipe de Abel Ferreira. Antes do jogo contra o Atlético-GO, nesta quinta-feira (11), a reportagem do Lance! questionou os palmeirenses nos arredores do Allianz Parque a respeito do tema. Veja as entrevistas completas no vídeo acima!

Perguntados sobre a preferência entre ter Rony ou Gabigol no ataque alviverde, o ídolo flamenguista levou a melhor. De seis entrevistados, quatro afirmaram que gostariam mais do camisa 99 do Rubro-Negro como a referência ofensiva do Verdão.

Gabigol está no radar do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Os torcedores que escolheram Rony ressaltaram a história do camisa 10 no Palmeiras, apesar de lembrarem que Gabigol tem mais qualidade técnica.

Entretanto, a torcida não é favorável à troca de Dudu por Gabigol, tratativa que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo. Cinco palmeirenses ressaltaram a idolatria do "baixola" no clube, enquanto apenas um afirmou que atualmente Gabigol seria mais útil ao time.

Palmeiras vai contratar Gabigol?

O Palmeiras encaminhou uma proposta de pré-contrato a Gabigol, que ainda não respondeu. A intenção do Alviverde é contar com o atacante a partir de 2025, sem precisar desembolsar dinheiro pela contratação. O vínculo do jogador com o Flamengo termina em dezembro deste ano e a tendência é que não seja renovado.