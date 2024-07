Gabriel está em fim de contrato com o Rubro-Negro (Foto: Divulgação / Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 08/07/2024 - 15:46 • São Paulo (SP)

O Palmeiras oficializou uma oferta de pré-contrato para contar com o atacante Gabigol, do Flamengo, segundo apuração do Lance!. A proposta está em mãos do estafe do atleta, que é capitaneado pelo empresário Júnior Pedroso.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A intenção do Palmeiras é contratar Gabigol sem depositar dinheiro ao Flamengo pela compra dos direitos econômicos. A oferta apresentada é para que o jogador chegue em janeiro de 2025, após o término do vínculo com os cariocas.

Gabigol tem proposta do Palmeiras (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

A princípio, a ideia de troca entre Gabigol e Dudu esfriou. O camisa 7 palmeirense não é a favor da transferência e deseja permanecer no Verdão.

Ainda existe a possibilidade do Palmeiras tentar a chegada do atacante rubro-negro neste ano, mas as chances são remotas. Isso porque o Fla pede uma compensação financeira pela liberação, o que não está nos planos do Alviverde. Uma assinatura de pré-contrato daria ao clube paulista um poder de barganha na negociação.

Com a proposta do Palmeiras oficialmente entregue, Gabigol decidirá seu destino após falta de acordo pela renovação de vínculo com o Flamengo. Em 2024, ele soma 16 jogos e três gols marcados.

Gabigol pelo Flamengo, desde 2019 (dados: Sofascore)

Jogos: 284

Gols: 156

Assistências: 43

Minutos para participar de gol: 108'

Títulos: 15

➡️ Baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real