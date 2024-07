Copiar Link

A possibilidade de troca entre Gabigol e Dudu — atacantes de Flamengo e Palmeiras, respectivamente — esfriou desde o último final de semana. A sugestão de envolver o camisa 7 alviverde partiu da diretoria rubro-negra, que recuou nas conversas.

Além do Flamengo não ter avançado com a ideia, o próprio Dudu mantém o desejo de ficar no Palmeiras. A relação com a diretoria alviverde ficou balançada após da transferência para o Cruzeiro melar. Contudo, mesmo "em baixa", o jogador quer provar que seu ciclo no Verdão ainda não acabou.

Dudu não quer sair do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Apesar da troca não avançar, o Palmeiras mantém interesse em contratar Gabigol e aguarda uma resposta em relação à proposta de pré-contrato enviada ao estafe atleta.

A ideia principal do Verdão é contar com o atacante a partir de janeiro de 2025, quando o vínculo com os cariocas terá terminado, sem precisar pagar pelos direitos econômicos. Caso Gabigol assine um pré-contrato, o clube paulista ganha força para tentar trazê-lo ainda nesta janela de transferências, mas essa não é a prioridade.

O Fla aceitaria a liberação imediata de Gabigol em caso de uma boa compensação financeira, o que não está nos planos palmeirenses. Enquanto isso, o atacante voltará a ser relacionado pelo Rubro-Negro para o jogo de quinta-feira (11), contra o Fortaleza.

Gabigol está na mira do Palmeiras e não deve renovar com o Flamengo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Dudu e Gabigol, por Palmeiras e Flamengo, desde 2019 (dados: Sofascore)

Dudu (Palmeiras)

Jogos: 215

Gols: 33

Assistências: 42

Minutos para participar de gol: 221'

Títulos: 9

Gabigol (Flamengo)

Jogos: 284

Gols: 156

Assistências: 43

Minutos para participar de gol: 108'

Títulos: 15