Torcedores enaltecem Rossi em Corinthians x Flamengo: 'Salvou'

O Flamengo empatou com o Corinthians em 1 a 1, neste domingo (22), na Neo Química Arena, pela 8ª do Campeonato Brasileiro. No confronto, o goleiro Rossi mais uma vez foi elogiado por torcedores do Rubro-Negro. O arqueiro foi responsável por uma defesa espetacular, que garantiu um ponto ao clube carioca.

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O lance aconteceu nos acréscimos da segunda etapa. O cronômetro marcava 49 minutos, quando Yuri Alberto conseguiu dominar e girar para finalizar livre na pequena área do Rubro-Negro. Contudo, Rossi estava lá e parou o arremate do atacante.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo enlouqueceram com a defesa do goleiro e relembraram outros momentos decisivos do argentino com a camisa do clube carioca. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Corinthians x Flamengo?

Texto por: Vinicius Barbosa Harfush

No reencontro dos finalistas da Supercopa Rei, Corinthians e Flamengo empataram pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (22), na Neo Química Arena, o duelo equilibrado terminou em 1 a 1. Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Yuri Alberto deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

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O placar refletiu a dinâmica do jogo. Duelos físicos ao longo dos 90 minutos, principalmente no meio-campo, e chances perigosas para os dois lados, mas que não resultaram em gols. O Corinthians ainda teve a vantagem de jogar quase o segundo tempo inteiro com um a mais após a expulsão de Evertton Araújo, mas não soube aproveitar a vantagem numérica.

Com um a menos, o Flamengo buscou diminuir o ritmo e se expôs menos para tomar a frente do placar. Leonardo Jardim conheceu seu primeiro empate pelo Brasileirão após três vitórias em sequência desde sua chegada. Do outro lado, Dorival ampliou o tabu sem vitórias para sete partidas e aumentou a pressão de uma possível demissão.