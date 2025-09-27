Atlético-MG bate Mirassol, e Sampaoli conquista primeira vitória no Brasileiro
Com o triunfo, equipe mineira se afasta da zona de rebaixamento
Enfim Jorge Sampaoli conseguiu levar o Atlético-MG à primeira vitória no Campeonato Brasileiro sob o seu comando. A equipe mineira venceu o Mirassol por 1 a 0, neste sábado (27), na Arena MRV. O gol do Atlético foi marcado por Victor Hugo. Por outro lado, o time do interior paulista amargou a sua quarta derrota na competição. O jogo foi válido pela 25ª rodada da competição.
Com o resultado, o Galo pulou para a 14ª posição na tabela do Brasileirão, com 28 pontos. Apesar da derrota, o Mirassol permaneceu como quarto colocado, com 42.
Atlético-MG tem jogador expulso ainda no primeiro tempo
O Atlético-MG começou o jogo com muita intensidade. E o gol do Galo saiu rápido. Aos 8 minutos, Victor Hugo abriu o placar depois de cobrança de escanteio. A bola chegou a ser desviada por Rony e encontrou o zagueiro livre pra marcar Atlético-MG 1 a 0.
A equipe mineira era melhor na partida. Aos 24 minutos, Biel perdeu um gol feito após receber um passe de Bernard dentro da pequena área adversária. Walter, milagrosamente, evitou o que seria o segundo gol do Atlético. Mais tarde foi a vez do Mirassol assustar o time da casa. Negueba chutou, dentro da área adversária, e Everson, com a perna direita, não deixou que a equipe paulista empatasse a partida.
No fim da etapa inicial, Júnior Alonso deu uma cotovelada em Danielzinho, do Mirassol, e o jogador do Galo acabou sendo expulso aos 43 minutos após o árbitro Rafael Klein consultar o VAR. O Atlético-MG jogaria o segundo tempo inteiro com um atleta a menos.
Mirassol melhora na etapa final
O Mirassol foi ter a melhor chance na etapa complementar aos 21 minutos. Carlos Eduardo recebeu de Reinaldo e de cabeça quase igualou o marcador. Everson se esticou todo evitando o empate. Dois minutos depois Gabriel chutou forte, e o goleiro do Galo espalmou. Na sobra, Carlos Eduardo chutou forte, mas a bola desviou na zaga atleticana. Apesar da maior posse de bola, o time do interior de São Paulo chegou a ter 69%, mas não conseguiu empatar a partida.
Na terça-feira (30), o time de Jorge Sampaoli recebe o Juventude, também na Arena MRV, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro às 21h30 (de Brasília). Já o Mirassol enfrenta, em casa, o Bragantino às 19h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1 X 0 MIRASSOL
CAMPEONATO BRASILEIRO - 25ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 21h00 (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV (Belo Horizonte, Minas Gerais)
🥅 Gol: Vitor Hugo (Atlético-MG) 8'/1ºT
🟨 Cartões Amarelos: Everson, Igor Gomes e Guilherme Arana (Atlético-MG); Danielzinho, Yago Felipe, Alesson (Mirassol)
🟥 Cartão Vermelho: Júnior Alonso (Atlético-MG)
🟨 Árbitro: Rafael Klein (RS)
🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
Público: 22.864
⚽ESCALAÇÕES:
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli):
Everson, Nataneal, Lyanco, Alonso, Vítor Hugo, Caio (Gabriel Menino), Franco, Igor Gomes (Gustavo Scarpa), Bernard (Iván Román), Biel (Guilherme Arana) e Rony Júnior Santos
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo, Neto Moura (Shaylon), Danielzinho, Yago Felipe (Alesson), Gabriel (Guilherme Marques), Negueba (Carlos Eduardo) e Edson Carioca (Cristian).
