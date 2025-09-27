Com Hulk no banco, Atlético-MG divulga time titular para jogo contra o Mirassol

O técnico Jorge Sampaoli já definiu os 11 jogadores do Atlético-MG que vão entrar em campo, daqui a pouco, às 21h (de Brasília) para a partida contra o Mirassol na Arena MRV pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico argentino, o Galo ainda não venceu no torneio e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento na 16ª posição. Hulk não começa jogando. Para tentar vencer a equipe paulista o Atlético-MG está escalado com Everson, Nataneal, Lyanco, Alonso, Vítor Hugo, Caio, Franco, Igor Gomes, Bernard, Biel e Rony.

Com Hulk no banco, Jorge Sampaoli divulga time titular do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)

O Mirassol também definiu os 11 jogadores que vão enfrentar o Atlético-MG fora de casa. Rafael Guanaes, técnico da equipe, quer manter a boa campanha do clube paulista, que ocupa o 4º lugar na tabela com Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Yago Felipe, Gabriel, Negueba e Edson Carioca.

Durante a semana, o atacante Hulk revelou que pediu a Sampaoli para deixar de ser o capitão da equipe. O jogador explicou o motivo.

- Decidi não usar mais a faixa de capitão. Conversei com o Sampaoli, pedi para não usar mais, para não me expor tanto, porque eu não poderia exercer minha função. O capitão é o representante dos jogadores dentro de campo. Quando iniciamos a temporada, o comitê de arbitragem dá uma palestra para nós, e fica claro que só quem pode se comunicar com o árbitro é o capitão. E quando a gente vai se comunicar... a gente não, eu, porque eu vejo outros capitães darem peitada no árbitro e não acontecer nada - disse.

Atlético-MG pode ficar no Z-4 em caso de derrota

Uma combinação de resultados pode colocar o Atlético-MG na zona de rebaixamento ao fim da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de derrota para o Mirassol e o Vitória vencendo o Grêmio em Porto Alegre neste domingo (28), em Porto Alegre, o Galo vai ser o primeiro time do Z-4 do Brasileirão ficando na 17ª posição.

