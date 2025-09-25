PVC aponta erro do São Paulo em gol da LDU: ‘Pior coisa em um jogo decisivo’

O São Paulo saiu atrás do placar no confronto decisivo contra a LDU, desta quinta-feira (25), no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, a equipe equatoriana balançou as redes na reta final do primeiro tempo, após minutos de pressão do Tricolor. O comentarista Paulo Vinícius Coelho apontou o erro do clube paulista no lance.

O gol da LDU se originou através de um escanteio do São Paulo. Em um contra-ataque fulminante, Jeison Medina marcou para o time equatoriano. O lance complica ainda mais a vida do Tricolor, que agora, precisa de três gols durante o segundo tempo para levar a decisão para os pênaltis.

Durante a transmissão da partida, pela Paramout +, o jornalista Paulo Vinícius Coelho apontou que o erro do time de Hernán Crespo na jogada foi a perda da posse de bola. Ele destacou as ações falhas de Rodriguinho e Bobadilla.

- Uma das piores coisas do jogo de futebol. Uma das piores coisas em um jogo decisivo. O escanteio é seu, mas você toma um gol lá atrás. É de novo o erro da perda da posse de bola. Primeiro na frente com o Rodriginho e depois o erro do Bobadilla, que deixou a bola quicar. E aí, o Jeison Medina parou dentro do gol - analisou o comentarista.