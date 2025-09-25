Ônibus do São Paulo fica preso em festa da torcida antes do jogo; veja imagens

Horas antes do confronto decisivo entre São Paulo e LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores, a torcida tricolor promoveu uma grande festa nas imediações do estádio do MorumBis. Milhares de torcedores se reuniram na Praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao estádio, para recepcionar a delegação são-paulina antes da partida. O ônibus da equipe chegou às proximidades do estádio às 17h45, mas enfrentou dificuldades para avançar até o portão principal devido à multidão que se formou nas ruas.

continua após a publicidade

Assim que o veículo foi avistado, a cena se transformou em um espetáculo de cores e sons. Sinalizadores em vermelho, branco e preto tomaram conta do ambiente, enquanto cânticos ecoavam pela Avenida Giovanni Gronchi. Muitos torcedores ocuparam lajes da obra do córrego Antonico, que passa por baixo do estádio, e também se apoiaram nas árvores próximas para acompanhar a chegada do elenco. O clima de apoio era de mobilização total, diante da importância do jogo desta noite.

Escalação do São Paulo: com Lucas Moura relacionado, time é definido contra LDU

O ônibus do São Paulo acabou ficando “preso” no meio da multidão. Foram quase 30 minutos de dificuldade para que o veículo pudesse se desvencilhar da massa de torcedores e entrar no MorumBis. A delegação só conseguiu acessar a área interna do estádio às 18h15.

continua após a publicidade

Torcedor do São Paulo espera o ônibus do Tricolor (Foto: Thiago Braga/Lance!)

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A mobilização da torcida tem explicação. O São Paulo precisa de uma vitória expressiva para se classificar à semifinal. No jogo de ida, em Quito, a LDU venceu por 2 a 0, resultado que obriga o Tricolor a vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Para avançar no tempo regulamentar, será necessário um triunfo por três gols de vantagem. A equipe equatoriana joga por um empate ou até mesmo por uma derrota mínima.

O adversário da chave já está definido. O Palmeiras garantiu a classificação na noite anterior ao derrotar o River Plate por 3 a 1, em São Paulo, e aguarda o vencedor do confronto desta noite.

continua após a publicidade