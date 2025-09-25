menu hamburguer
Chance desperdiçada em São Paulo x LDU viraliza: ‘Inacreditável’

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
19:29
São Paulo e LDU se enfrentam pelas quartas de final da Copa Libertadores (Foto: Nelson Almeida/AFP)
imagem cameraSão Paulo e LDU se enfrentam pelas quartas de final da Copa Libertadores (Foto: Nelson Almeida/AFP)
O São Paulo teve a chance de balançar as redes no confronto contra a LDU, desta quinta-feira (25), no Morumbis, pela Libertadores, aos 8 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o lateral Rigoni acertou o travessão, após ter o gol aberto em uma saída errada do goleiro Gonzalo Valle.

O lance aconteceu devido a uma pressão incial da equipe de Hernán Crespo, que busca dentro de casa, reverter a derrota no primeiro confronto por 2 a 0, em Quito, no Equador. A oportunidade de abrir o placar caiu nos pés de Rigoni.

Tudo começou quando Rodriguinho realizou um cruzamento pela ponta esquerda em direção a área da LDU. O goleiro Gonzalo Valle saiu de forma errada do gol, e ao espalmar a bola, deixou ela viva dentro da pequana área.

Lá estava Luciano e Rigoni. Primeiro, o camisa 10 chutou e parou na defesa adversária. Na sobra, o lateral finalizou com força e alto, mas o arremate acertou o travessão. O lance levou os torcedores do São Paulo à loucura. Veja a repercussão abaixo:

