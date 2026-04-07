Torcedores do Vasco reagem às mudanças na escalação: 'Desanima'

Vasco e Barracas Central se enfrentam nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, pela primeira partida da Copa Sul-Americana. Para esse jogo, o Renato Gaúcho apostou em um time cheio de novidades e com a maior parte de jogadores da base.

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A decisão partiu do treinador, que permaneceu no Rio de Janeiro com o restante do elenco, e já declarou em coletivas que a competição sul-americana não é a prioridade do Cruzmaltino na temporada.

Nas redes sociais, torcedores não reagiram bem á escalação, principalmente com o Matheus França, que ainda não se provou no elenco, e hoje foi escalado como titular na partida.

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Veja os comentários:

Com isso, o Vasco vai a campo com: Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão e Avellar; Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira e Spinelli.

Como chegam Vasco e Barracas Central para o confronto?

Texto de: Pedro Cobalea.

O treinador Renato Gaúcho já deixou claro que o Gigante da Colina tem como prioridade o Campeonato Brasileiro nesta fase da temporada. Por isso, a equipe que viajou para a Argentina é formada por jogadores reservas e atletas do sub-20. Nem o próprio Renato Gaúcho estará com o time, que será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles.

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O Barracas Central, por sua vez, ocupa apenas a nona colocação do Grupo B do campeonato argentino. Em 2026, a equipe disputou 13 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Entre os destaques está o lateral-esquerdo Rodrigo Insúa, filho do treinador da equipe, que já marcou três gols no ano. Outro jogador de destaque é o meia Iván Tapia, filho de Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentina, que em 2026 marcou um gol e deu uma assistência.

Vasco estreia na Sul-Americana nesta terça-feira (7) contra o Barracas Central, da Argentina (Foto: Arte Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

BARRACAS CENTRAL X VASCO

SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Florencio Sola

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Carlos Bentancur (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)

🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL)

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