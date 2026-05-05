Torcedores questionam gesto de Abel após gol do Palmeiras: 'Para quem?'

O Palmeiras largou na frente em Lima, no Peru, na partida contra o Sporting Cristal, pela Libertadores 2026. Abel Ferreira, no entanto, mostrou o dedo do meio após o gol do Verdão, mas o gesto não foi notado pelo VAR. A atitude do treinador Alviverde gerou dúvidas nas redes sociais.

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Veja gol em Sporting Cristal x Palmeiras: Flaco coloca o Verdão na frente

Veja como os torcedores reagiram:

Suspenso no Brasileirão por diversos jogos, o gesto obsceno pode render uma punição a Abel Ferreira em competições da Conmebol, onde está isento.

Abel Ferreira - Palmeiras (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Entenda a situação do Palmeiras

Texto de Vitor Palhares

Até aqui, o Verdão soma uma vitória, sobre o próprio Sporting Cristal, por 2 a 1, no Allianz Parque, e dois empates como visitante. No returno da fase de grupos, porém, fará dois jogos em casa.

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Palmeiras

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Sporting Cristal x Palmeiras

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Cenário do Palmeiras na Libertadores

Uma vitória, mesmo por placar mínimo, coloca o Palmeiras na liderança ao fim da quarta rodada. Em caso de empate ou derrota, a posição dependerá do resultado entre Cerro Porteño e Junior Barranquilla, com risco de a equipe brasileira sair da zona de classificação.

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Abel Ferreira relacionou 25 atletas do elenco para o confronto. Paulinho, que retornou aos gramados após 300 dias afastado em razão de nova cirurgia na perna, integra a lista, assim como os jovens Aranha, Benedetti, Luis Pacheco e Erick Belé.

Por outro lado, Vitor Roque e Piquerez seguem em recuperação física e só devem retornar após a pausa para a Copa do Mundo.

Suspenso no Campeonato Brasileiro, Abel está liberado para a Libertadores e comandará o time à beira do gramado no Estádio Alejandro Villanueva. Na competição nacional, o português ainda tem um jogo de suspensão a cumprir.