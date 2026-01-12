Felipe Melo manda recado sobre alvo do Flamengo: 'Não sabe brincar'

O Flamengo negocia a volta do meia Lucas Paquetá, que hoje veste a camisa do West Ham. A informação foi publicada pelo jornalista Fabrízio Romano. Horas depois, Felipe Melo fez um vídeo comentando a negociação e mandou um forte recado aos rivais do Rubro-Negro.

- Paquetá no Flamengo? Que isso. O Flamengo não sabe brincar não. O time já é uma máquina, aí vai trazer um cara desse nível? Vou falar uma coisa para vocês. Rapaz, as outras equipes que querem bater de frente tem que se reforçar. Cruzeiro trouxe o Gerson, Palmeiras levou o Marlon Freitas - Começou Felipe Melo.

- Sou comprometido com a verdade. Já tem uma máquina de time, um conceito bem formado. Estão acostumados a vencer. O Flamengo se reforçando assim, com atletas de ponta, foi tetra e daqui a pouco vai ser penta, hexa, por aí vai - Concluiu o ex-jogador e comentarista da Globo.

Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja vídeo do comentário de Felipe Melo

Negociação com o Flamengo

Na manhã desta segunda-feira (12), o jornalista italiano Fabrizio Romano informou que Lucas Paquetá chegou a um acordo com o Flamengo em relação a um possível retorno ao clube que o revelou. Segundo Fabrizio, a vontade do jogador é clara: voltar ao futebol brasileiro. Agora, resta a negociação com o West Ham United, o que é considerado pelo clube carioca a parte mais difícil da operação. O Lance! confirmou, junto ao Flamengo, as informações sobre o acerto com Paquetá.

De acordo com informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em decisões recentes. O meia pediu para não ser relacionado para a partida do West Ham contra o Queens Park Rangers, pela FA Cup. Apesar de estar fisicamente apto, ele não foi relacionado para o jogo, disputado no último domingo e que terminou com vitória da sua equipe por 2 a 1. A publicação destaca que Paquetá está insatisfeito com a vida na Inglaterra e vê o Flamengo com bons em um retorno imediato ao Brasil.

Ainda segundo o "The Guardian", o Flamengo estaria disposto a oferecer cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões) para repatriar o meia de 28 anos, que foi inocentado no ano passado das acusações de violação das regras de apostas da Federação Inglesa. Apesar disso, o West Ham prefere mantê-lo ao menos até o fim da temporada, considerando Paquetá uma peça importante na luta contra o rebaixamento — o clube ocupa atualmente a 18ª colocação da Premier League. Nas redes sociais, a possível volta de Paquetá ao Flamengo.