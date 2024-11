Jornalista detona atuações do Botafogo: ‘Merece perder o título’

Julio Gomes, colunista do UOL teceu duras criticas ao Botafogo. O jornalista analisou os resultados do Alvinegro e do Palmeiras na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, projetou o confronto entra as duas equipes e opinou sobre quem levará o título da competição nacional.

Na noite do último domingo (23), o Palmeiras venceu o Atlético-GO por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), enquanto o Botafogo empatou com o Vitória por 1 a 1, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

As equipes chegam para o confronto direto, da próxima terça-feira (26), empatados em pontos, mas com o Palmeiras na frente pelo número de vitórias. Os resultados deste sábado fazem o Palmeiras jogar pelo empate para seguir no comando - e, se vencer a partida, é campeonato encerrado. Ou seja, resta ao time de John Textor ganhar no Allianz Parque.

Segundo Julio, Botafogo segue vivo na briga pelo título, mas as últimas derrotas no Campeonato Brasileiro expõem alguns problemas do Alvinegro:

- O Botafogo já fez o Allianz amargar uma eliminação na Libertadores da América neste ano. A chance de redenção existe. Mas é impossível não pensar nos quatro empates das últimas seis rodadas - três deles em casa contra "rebaixáveis" e um deles com estádio vazio em Minas. No ano passado, o time não mostrava-se à altura da ocasião - faltaram fibra, coragem, muitas coisas além de futebol. Neste ano, está faltando punch ofensivo, aquele senso de tudo ou nada. Talvez até um pouco de sorte.

- O fim da história, no entanto, está se encaminhando do mesmo modo. Um time que empata tantas vezes contra adversários frágeis, com a torcida do lado, sabendo que precisa do resultado, não merece ser campeão brasileiro. Mas a redenção está logo ali na frente. Eles estarão à altura da ocasião desta vez? -, finalizou.

Botafogo empatou com o Vitória por 1 a 1, no Estádio Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

