Acompanhe ao vivo a transmissão de Vasco x Ceará pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Neste domingo, a partida terá início às 11h (de Brasília) no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, e vale vaga nas quartas de final do torneio. Lance! exibe ao vivo (veja no vídeo acima).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Como chegam Vasco e Ceará

No jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, Vasco e Ceará empataram em 1 a 1 em uma partida bastante equilibrada. No confronto disputado no domingo (28), em Teresópolis (RJ), o Ceará saiu na frente, mas o Cruz-Maltino buscou o empate na segunda etapa, deixando o jogo totalmente em aberto.

continua após a publicidade

Com o empate, ambos os times estão em busca de se classificar para as quartas, para conquista de seus primeiros títulos no campeonato criado em 2023.

Detalhes do jogo de ida

A partida começou com o Ceará levando perigo logo nos primeiros minutos, obrigando o goleiro Delduque a fazer uma grande defesa. O primeiro tempo seguiu muito equilibrado, mas foi o time visitante que abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Marquinhos cruzou e Rafinha apareceu livre na segunda trave para marcar.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Vasco voltou pressionando em busca do empate e chegou a acertar o travessão. A pressão surtiu efeito quando PK, em uma jogada individual, cortou para o meio e chutou de esquerda para deixar tudo igual.

A vaga nas quartas de final do Brasileirão de Futsal será decidida em Fortaleza, onde o Ceará terá a vantagem de jogar com o apoio de sua torcida.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro de Futsal

🏐 Fase: Oitavas de final - Jogo de volta;

📆 Data e horário: Domingo, 05 de setembro, às 11h (de Brasília);

🏟️ Local: Centro de Formação Olímpica (CFO), Fortaleza;

📺 Onde assistir: YouTube do Lance!.

Ceará e Vasco se enfrentam nas oitavas do Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Allan Pereira/ Vasco da Gama)

Todos os confrontos da segunda etapa das oitavas de final

Além do duelo entre Vasco e Ceará, outras seis partidas agitam a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Confira todos os jogos: