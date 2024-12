PVC crava acerto de Pedro Caixinha com gigante brasileiro

Pedro Caixinha deve ser presença confirmada na Série A do Brasileirão 2025. Em sua coluna para o portal "UOL", o jornalista Paulo Vinicius Coelho cravou a chegada de Pedro Caixinha, ex-Bragantino, no Grêmio. O estilo de jogo do treinador agrada à direção e já foi citado nos bastidores antes mesmo da confirmação da saída de Renato. Confira as aspas completas;

- Carille no Vasco reforça o que já se sabia: Pedro Caixinha será o técnico do Grêmio. Falta o anúncio oficial. Ex-Bragantino, Caixinha está em Portugal à espera da confirmação oficial. Em princípio, sem Felipão. Caixinha passou dois anos no Bragantino. Saiu antes do final da segunda temporada por desgaste de seu trabalho com o elenco. Mas é bom treinador. A pergunta é se se adaptará ao Grêmio, lugar onde, nos últimos oito anos, só Renato Portaluppi conseguiu encontrar a chave do vestiário - noticiou PVC.

Quem é Pedro Caixinha, técnico cotado para assumir o Grêmio

Aos 54 anos, Pedro Caixinha está livre no mercado desde que deixou o Red Bull Bragantino, em outubro. Ele foi demitido após engatar uma sequência de sete jogos sem vencer. Foram quase dois anos no comando do Massa Bruta, totalizando 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Caixinha garantiu ao time a melhor colocação no Brasileirão de pontos corridos em 2023, garantindo vaga na Pré-Libertadores, e duas semifinais de Paulistão.

Pedro Caixinha estava no Red Bull Bragantino até outubro (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Clubes na carreira como técnico

União Leiria - Portugal

Nacional - Portugal

Santo Laguna - México

Al-Gharafa - Qatar

Rangers - Escócia

Cruz Azul - México

Al-Shabab - Arábia Saudita

Talleres - Argentina

Red Bull Bragantino - Brasil