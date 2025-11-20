Torcedores do São Paulo não perdoam titular após derrota: 'Não dá mais'

O São Paulo perdeu para o Corinthians por 3 a 1, nesta quinta-feira (20), na Neo Químicar Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. Após o resultado, torcedores do Tricolor não perdoaram a atuação do meia Pablo Maia. O atleta protagonizou uma falha em um dos gols do Alvinegro no confronto.

A ação errática do camisa 29 aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o clássico se encontrava empatado por 1 a 1, quando Pablo Maia afastou mal uma bola da área tricolor, e na sobra, Memphis Depay realizou uma jogada espetacular e marcou.

Nas redes sociais, torcedores do São Paulo não perdoaram o lance do titular. Pablo Maia foi alvo de críticas. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Corinthians x São Paulo?

No clássico dos 'desfalques', o Corinthians contou com o apoio da Fiel, em dia de torcida única, e esboçou uma pressão desde os primeiros minutos. Os comandados de Dorival Júnior tiveram as primeiras finalizações do Majestoso. Matheus Bidu, em arremate de fora da área, e Gustavo Henrique, em cabeçada após cobrança de escanteio, quase tiraram o zero do placar.

O São Paulo, com uma equipe muito modificada, mostrou dificuldades de criação, e pouco frequentou o campo de ataque. Com mais ímpeto ofensivo, o clube alvinegro flertou tanto com o gol, que acabou encontrando um caminho.

Após cobrança de escanteio, Breno Bidon sofreu um tranco de Ferreira nas costas e desabou na grande área. Anderson Daronco foi chamado ao VAR para revisar o lance e assinou pênalti. Yuri Alberto foi escolhido para bater, deslocou Rafael na finalização e abriu o placar para o Corinthians aos 30 minutos.

Crespo promoveu a entrada de Tapia no lugar de Patryck na volta do intervalo. O atacante chileno melhorou o time do São Paulo. Dominante nos primeiros minutos da segunda etapa, o Tricolor chegou ao empate aos oito minutos. Após cobrança de escanteio, o chileno subiu mais que a defesa do Corinthians e igualou o placar de cabeça.

O Corinthians sentiu o empate e passou a colecionar erros de passe. Dorival Júnior optou pelas entradas de Memphis e Vitinho, nos lugares de Gui Negão e Carrillo. A partida ficou 'morna', com poucas oportunidades de ambos os lados.

Quando o jogo parecia encaminhado para o empate, brilhou a estrela de Memphis. Aos 38 minutos, o holandês, em um lance inspirado, aplicou uma caneta em Sabino dentro da área, e finalizou sem chances para Rafael.

A Fiel ainda estava em êxtase quando Yuri Alberto liquidou a fatura. O atacante aproveitou rebote de um chute na trave de Vitinho, finalizou no cantou e marcou o terceiro gol do Timão.