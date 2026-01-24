Gol perdido em Palmeiras x São Paulo revolta torcedores: 'Inacreditável'

Palmeiras e São Paulo estão se enfrentando, na noite deste sábado (24), em duelo importante do Campeonato Paulista. Até aqui, o Tricolor Paulista vai perdendo para o Verdão na Arena Barueri. Um gol perdido no primeiro tempo do clássico revoltou torcedores.

Pouco tempo depois do gol de empate do Tricolor Paulista, Gonzalo Tapia recebeu um cruzamento sozinho e teve tudo para virar Palmeiras x São Paulo. O atacante chileno, no entanto, acabou chutando para fora.

Nas redes sociais, o gol perdido em Palmeiras x São Paulo deixou os torcedores do Tricolor Paulista enlouquecidos. Veja o lance e a repercussão abaixo:

Maurício abriu o placar no clássico (Foto: Ettore Chiereguini/ Agif/Gazeta Press)

Veja o lance e a repercussão dos torcedores

Escalação do São Paulo para pegar o Palmeiras

O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Palmeiras no clássico deste sábado, 24 de janeiro, na Arena Barueri. A bola rola às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.



O Tricolor vai a campo com força máxima para a decisão, porém sem Lucas Moura. O meia, que teve a temporada 2025 marcada por lesões, não foi relacionado por conta do gramado sintético da Arena Barueri. No último ano, o jogador se posicionou contra partidas disputadas nesse tipo de piso.

Na formação, Rafael começa no gol, enquanto Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz compõem a defesa. O meio de campo será formado por Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano. No ataque, Lucca e Tapia.

A escalação do São Paulo chega formada para pegar o rival por Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano; Lucca e Tapia.