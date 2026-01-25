Torcedores do Flamengo pedem jogador da Seleção: 'Seria o Real Madrid'
Rubro-Negro está ativo no mercado, mas foca no retorno de Lucas Paquetá
Depois de uma temporada histórica em 2025, o Flamengo segue no mercado para reforçar ainda mais seu elenco. O Rubro-Negro foca na contratação de Lucas Paquetá, do West Ham, mas seus torcedores tem outros planos para a equipe.
Além da volta do cria, muitos flamenguistas começaram a pedir a chegada de Casemiro no Flamengo. Todo movimento foi iniciado depois do volante da Seleção Brasileira declarar que não fica no Manchester United após o fim da temporada europeia.
Nas redes sociais, a declaração fez com que muitos torcedores do Flamengo se movimentassem pela chegada de Casemiro ao Ninho do Urubu. Veja os comentários abaixo:
Veja torcedores do Flamengo pedindo a chegada de Casemiro
Casemiro anuncia saída do Manchester United ao final da temporada
O Manchester United anunciou a saída de Casemiro ao término da temporada 2025/26, em comunicado divulgado nesta quinta-feira (22), por meio de suas redes sociais. O meio-campista integra o elenco dos Red Devils desde 2022. A decisão agitou torcedores do Flamengo nas redes sociais.
— Saber quando as etapas chegam ao fim. Saber a hora de dizer adeus, quando você sente que será lembrado e respeitado para sempre. Quatro meses para dar tudo por este escudo e pelo nosso objetivo. Respeito e carinho eternos pelo Manchester United e seus maravilhosos torcedores. Para sempre um Red Devil — escreveu Casemiro. A declaração movimentou torcedores do Flamengo.
O Rubro-Negro, na posicção de Casemiro, conta com Jorginho, Pulgar, Evertton Araújo e Allan. Apesar do elenco estar recheado, torcedores do Flamengo pediram a José Boto que fizesse um movimento pela chegada de Casemiro.
